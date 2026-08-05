Importante evento del vino: Chile será por primera vez sede de la premiación de The World’s 50 Best Vineyards

The World’s 50 Best Vineyards dará a conocer su lista anual de 2026 en Santiago, lo que supone un hito, ya que es la primera vez que este certamen top del mundo del vino, que distingue experiencias de enoturismo en bodegas y viñedos, se lleva a cabo en Chile.

El programa se ejecutará en asociación con el Gobierno de Santiago, su Corporación Regional y Grupo Liderazgo, según informó la organización este martes en un comunicado.

La premiación, que se realizará durante la semana del 16 de noviembre, cerrará una agenda de varios días de actividades en distintos puntos de la capital.

La lista es elaborada por 50 Best, la organización que también publica los rankings de restaurantes, bares y hoteles, y que hasta 2025 difundía este certamen bajo el nombre World’s Best Vineyards.

Chile tuvo siete viñedos en la lista de 2025, entre ellos Almaviva (N°34) y Viña Santa Rita (N°41), ambos del Valle del Maipo. En esa edición, realizada en Margaret River, Australia Occidental, Vik obtuvo el primer lugar del ranking global, patrocinado por Resy & Tock, y el premio a mejor viñedo de Sudamérica.

Santiago asoma como la puerta de entrada al Valle del Maipo y a otras zonas vitivinícolas del país. De acuerdo a 50 Best, la región cuenta con más de 40 viñedos abiertos al turismo.

Rikki Tidball, directora general de eventos de The World’s 50 Best Vineyards, señaló que Chile “sigue marcando la pauta a través de la innovación, la autenticidad y una profunda conexión con su tradición vitivinícola, lo que convierte a Santiago en el destino perfecto para la entrega de premios de este año”.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que “nuestra región está teniendo un progreso constante para convertirse en la capital del vino y el turismo de Sudamérica, y ser sede de este evento internacional refuerza nuestro liderazgo mundial”. Agregó que Santiago es “la principal puerta de entrada al enoturismo en nuestro país”.

Claudio Orrego, gobernador de Santiago.

Y Max Raide, presidente de Grupo Liderazgo, afirmó que la cita es “una invitación a todos a visitar y conocer no sólo nuestros reconocidos valles, que albergan las mejores cepas como Cabernet Sauvignon y Carménère, sino también nuestros productos que provienen de la tierra y las costas de Chile”. Grupo Liderazgo es una empresa de medios y entretenimiento fundada por los hermanos Max, Juan Pablo y Domingo Raide, y patrocina el premio Highest Climber Award.

Cómo se vota

El ranking se define por los votos de una Academy integrada por más de 700 expertos en vino y viajes, entre ellos sommeliers. El mundo se divide en regiones geográficas, cada una encabezada por un Academy Chair que recluta a 36 votantes. Cada miembro debe votar por siete viñedos.

Max Raide. la-tercera

No existe una lista de criterios predeterminada ni una nómina previa de candidatos: cada voto es una nominación a una experiencia abierta al público. Elementos como el ambiente, la gastronomía, las actividades, las vistas, el servicio y la relación calidad-precio pueden pesar de forma distinta según cada votante. Los viñedos no pueden postularse y, según la organización, los patrocinadores no tienen influencia en el proceso.

Desde 2025 la lista forma parte del portafolio de 50 Best, publicado por William Reed, que reúne bajo esa marca los premios de restaurantes, bares y hoteles, además de la World’s Best Sommeliers’ Selection.

Junto con Santiago como destino anfitrión oficial y Grupo Liderazgo como socio de apoyo, la plataforma de reservas SevenRooms figura como socia oficial y patrocinadora del premio SevenRooms Icon Award.