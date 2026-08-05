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    Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión”

    “Se ha alcanzado un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista por las partes", sostuvo el ministro de Exteriores de Irán.

    Por 
    Europa Press

    El Ministerio de Exteriores de Irán ha confirmado este miércoles que el acuerdo con Omán para gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión” y ha instado a los actores a “no obstaculizar” los trabajos de redacción del texto.

    “Se ha alcanzado un entendimiento sobre las coordenadas geográficas de la ruta prevista por las partes y, si ningún tercero obstaculiza el trabajo en este sentido, la declaración conjunta de ambos países, que incluye las principales consideraciones y puntos de acuerdo, se encuentra ya en la fase final de revisión y redacción”, ha anunciado el portavoz del Ministerio, Esmaeil Baqaei.

    No obstante, ha apuntado durante una rueda de prensa que el acuerdo entre las partes “no implica que el estrecho vaya a ser seguro” debido a que “persisten los factores” de inseguridad, causados por el “bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes” por parte de Estados Unidos.

    En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, o el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, viajen a Pakistán o Qatar a finales de semana, el portavoz ha apuntado que no están previstos desplazamientos.

    “No tenemos planes de realizar visitas a estos países. Por supuesto, Pakistán y Qatar continúan sus esfuerzos para rebajar las tensiones, y la República Islámica mantiene el contacto y las consultas con ellos”, ha argüido, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

    El estrecho de Ormuz, situado en el centro de la guerra en Oriente Próximo, ha sido objeto de conversaciones en los últimos días entre Irán y Omán. Esta misma semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado optimista en que se pueda alcanzar un acuerdo para la apertura del paso.

    Más sobre:OrmuzIránAcuerdo

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