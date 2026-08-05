Vozinha ya cumplió con todos los trámites protocolares relativos a su llegada a Colo Colo. Se realizó los exámenes médicos, firmó el contrato que lo une con el club, fue presentado oficialmente ante los medios de comuniación y ya suma un par de entrenamientos con la escuadra que dirige Fernando Ortiz. En esas prácticas ha aprovechado para comenzar a ponerse a punto de cara al debut y para conocer a sus nuevos compañeros.

Sin embargo, al caboverdiano le falta cumplir el último, y quizás más trascendente, paso para transformarse en pleno en un jugador albo: el contacto con sus hinchas. El encuentro se producirá este miércoles, en un evento que comenzará a las 17 horas, en el estadio Monumental. El Cacique dispuso ingreso gratuito, previo canje del boleto a través de una ticketera.

A Vozinha lo espera una fiesta: los artistas que estarán en la bienvenida masiva de Colo Colo al arquero de Cabo Verde

A Vozinha lo espera una fiesta. En principio, en las galerías. Las primeras localidades que se agotaron fueron las del sector norte, donde se ubica la Garra Blanca. El plan de partido que presentó el Cacique a la Delegación Presidencial considera la presencia de gran parte de los elementos de animación que utiliza la barra alba durante los partidos, lo que permite augurar que en las tribunas se generará un ambiente muy parecido al que se produce en los encuentros.

Los albos prepararon un show a la altura de un jugador que atrajo las miradas del mundo entero por su nivel en el máximo evento futbolístico, que se disputó hace un par de semanas. En ese contexto, invitaron a una serie de artistas para que amenizaran la jornada.

La lista considera cuatro invitados que garantizan un buen momento: DJ Rocka, Garras de Amor, Forest y Juan Sativo. Además, está previsto el desarrollo de un show de luces y láseres.

El plan

En las galerías, la fiestas correrá por cuenta de los hinchas. La Delegación Presidencial autorizó el aforo completo del recinto: 42 mil espectadores.

Entre los elementos de animación autorizados figuran dos lienzos gigantes. El primero en la parte superior del sector Arica, de 75 metros de largo por 2,5 de alto, con la leyenda El Orgullo del Pueblo, que se utiliza habitualmente en los partidos. En tanto, en la zona superior del sector Lautaro, se autorizó otro de 45 metros de largo por 2,5 de alto, con el número 1925, el año de fundación del club, que luce, también, un recorrido por sus insignias históricas..

Además, se aprobó el ingreso de más lienzos pequeños en el sector Arica, siete mil banderas de colores blanco y negro que se repartirán por distintas zonas del recinto y tres mil mangas de tipo globos para animar la fiesta.

Por último, autorizaron la utilización de cuatro bombos de 40 pulgadas, los que estarán también en el sector de Arica. Se exigió la presencia de 290 guardias.