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    Otro problema para Gianni Infantino: ciudades anfitrionas del Mundial exigen millonario pago a la FIFA

    Las sedes de Estados Unidos reclaman el dinero al organismo y advierten que les fueron prometidos. Montos que hasta el momento no han sido cancelados.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El presidente de la FIFA Gianni Infantino suma problemas. FOTO: Xinhua. Jia Haocheng

    Cuestionado y cerca de perder el piso, el presidente de la FIFA Gianni Infantino suma una nueva controversia en estos días. Después de anunciar un proyecto para comprar los derechos de las próximas versiones de la Copa del Mundo, las confederaciones miembros no dudaron en criticar la medida.

    Flanco completamente abierto para el mandamás de la organización con sede en Zurich, a quien se le han restado varios apoyos en los últimos días, frente a una eventual reelección para el cargo. Incluso, algunas federaciones hablaron de eventuales “chantajes” después de que el personero pusiera una fecha límite para aceptar el nuevo proyecto, el cual prometía millonarias cifras a las 211 federaciones.

    Escenario complicado para el máximo dirigente del fútbol mundial, quien debió pedir ayuda al presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien pidió ayuda para mantener su cargo, pero que hasta el lunes no contestaba los llamados del europeo, de acuerdo con la publicación del medio New York Post.

    Turbulencias que no acaban para el timonel de la FIFA, quien ahora suma una nueva polémica de parte de los organizadores del Mundial 2026. Lo cierto es que, con anterioridad al Mundial de Clubes de 2025 del país del norte, Infantino anunció que la FIFA aportaría un millón de dólares a cada una de las 11 ciudades del país que albergarían partidos del torneo. Esta contribución se describió como un legado, dinero que se destinaría a la construcción de canchas y al apoyo de proyectos sociales.

    Después del anuncio del suizo-italiano, las ciudades estadounidenses que tenían previsto albergar partidos en 2026 preguntaron si recibirían la misma contribución de 1 millón de dólares, todo después del papel más importante y costoso que supone albergar varios partidos durante 39 días en el Mundial.

    De acuerdo con The New York Times, cuatro ejecutivos de los comités de las ciudades anfitrionas, la directiva de la FIFA aseguró repetidamente a las ciudades que recibirían la misma contribución para ese legado, a pesar de que la organización nunca hizo ninguna declaración pública al respecto.

    Las ciudades del país más popular de América del Norte que albergaron la Copa del Mundo fueron Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nueva York-Nueva Jersey, Miami y Boston.

    Compromiso

    De acuerdo con la versión de los miembros de los comités organizadores la promesa fue hecha de manera verbalmente por ejecutivos de la alta dirección de la FIFA. Proposición reiterada a las ciudades en reuniones, pero la cual no se ha cumplido. En ese contexto, varias metrópolis solicitaron al personal del organismo internacional la información actualizada sobre los pagos.

    Un desafío que tiene en jaque a las urbes norteamericanas. Incluso, algunos de los comités organizadores están disolviendo sus oficinas operativas tras la realización del torneo. Una circunstancia que dificulta aún más determinar cuáles de todas las entidades sería la más adecuada para beneficiarse de esos eventuales pagos.

    Para determinar el destino de los fondos, las mismas ciudades están elaborando informes financieros para sus jurisdicciones y autoridades, pero todavía no tienen certeza sobre si deben incluir dichos pagos en sus balances.

    Incertidumbre total entre los comités que administraron cada una de las sedes. Escenario que ha encendido aún más las reacciones de las autoridades locales de los comités organizadores en los Estados Unidos.

    Es más, dos ejecutivos de ciudades anfitrionas declararon al medio neoyorquino que les resultaba difícil comprender cómo la FIFA, una organización que celebró ingresos superiores a los 15 mil millones de dólares en el ciclo que va entre 2023 y 2026, podía demorar o mostrarse evasiva respecto a estos pagos relativamente pequeños a las ciudades que subvencionaron su torneo, que también ayudaron a la FIFA a maximizar sus beneficios.

    Frente a eso, además, insistieron en que el presupuesto operativo de la FIFA para el torneo rondaba los 2.700 millones de dólares, muy lejos de lo que las ciudades piden para asegurar el legado después de la Copa del Mundo.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolGianni InfantinoFIFADonald Trump

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