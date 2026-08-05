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    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Lanzado hace exactos 60 años, el séptimo LP del grupo de Liverpool marcó un momento importante para sus carreras. Especialistas discuten para Culto los aspectos que lo volvieron un imprescindible y cómo se sitúa en relación a una década en que el rock floreció.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Si hubo un momento en que el rock n’ roll cambió de dirección con claridad, fue en 1966. Bob Dylan expandió su fusión de folk rock en Blonde on Blonde; The Byrds dejaban atrás su imagen más accesible con el arrojado Fifth Dimension y Brian Wilson subía el listón con la sinfonía de bolsillo de Pet Sounds. Los Beatles no podían quedarse atrás.

    Lanzado el 5 de agosto de 1966, Revolver fue el disco en que los Fab Four consolidaron su interés por crear música más aventurada y atemporal. Es decir, llevó más allá lo que se planteó en Rubber Soul (1965). Se trata de un álbum impredecible, que desde la apertura con Taxman, pasa por la suite de cuerdas de Eleanor Rigby; las baladas como Here, There and Everywhere; el interés de George Harrison (que florece como compositor, con dos temas) por la música india en Love You To; una canción con afinidad infantil, como Yellow Submarine, para rematar en la fantasía psicodélica de Tomorrow Never Knows. Y todo en una mezcla musical que resulta accesible.

    “Yo creo que ya es la profundización de Rubber Soul”, dice el director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero.Todas esas pequeñitas puertas que empezaba a abrir con la sonoridad india, la experimentación de drogas, música sobre experiencias personales, se profundizan en Revolver. También los Beatles empiezan a entender que el estudio es un lugar para experimentar, para probar sonoridades, para descubrir que si das vuelta la cinta encuentras un sonido completamente distinto”.

    The Beatles

    Una impresión similar, es la que plantea la periodista Bárbara Alcántara. Revolver es el disco bisagra de los Beatles”, comenta. “Después de él, ya no había vuelta atrás. George Harrison empezó a destacar como compositor y fue clave para incorporar la sonoridad india, mientras la banda se atrevía a experimentar con recursos como los loops de Tomorrow Never Knows, que para mí, junto a Eleanor Rigby, es lo mejor del álbum”.

    Para Sergio Cancino, ex director de las radios Concierto, Rock & Pop y UNO, hay algunas claves que explican la fibra aventurera de Revolver. “Es especial por su inventiva, su exploración y su variedad”, dice a Culto. “La decisión de usar el estudio de grabación como un elemento creativo más, y no como un mero recurso técnico, abrió las posibilidades que llevaron a un siguiente nivel en sus álbumes posteriores. Pese a eso no suena artificial ni forzado: fluye con una hermosa consistencia, suena orgánico, abstracto pero nunca vacuo, con espíritu grupal y en esto debe consignarse el trabajo de George Martin. Es inolvidable la sensación de descubrimiento que uno siente al escuchar por primera vez Taxman, Eleanor Rigby o Tomorrow Never Knows”.

    ¿El mejor disco de los años 60?

    Desde Rubber Soul, pasando por Revolver y Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), la medianía de la década encontró a los Beatles en una cima de creatividad. Lograron equilibrar rendimiento comercial lanzando singles de éxito (como Yellow Submarine), con un genuino interés en expandir los confines de los discos de larga duración.

    No solo por su llamativo nombre -se manejaron otras opciones como Abracadabra-, también en la imaginativa portada que diseñó Klaus Voorman, un antiguo amigo del grupo de los días de Hamburgo. La idea de un collage, que mezclaba dibujo y diferentes fotos de los Beatles, resultaba al menos, propositiva.

    Los Beatles, y otros tantos, fueron claves en consolidar el formato LP como obra en sí misma, sin rellenos. Por ello, cabe preguntarse por el lugar de Revolver en ese momento crucial para la música popular. Entonces ¿es el mejor disco de los años 60?

    The Beatles en 1966.

    Desde el micrófono de Radio Futuro, Rainiero Guerrero tiene una preferencia. “Yo creo para mí el mejor disco de los 60 es Sgt. Pepper’s. Precisamente, porque recoge Rubber Soul, recoge Revolver, y crea algo distinto. Es una obra completamente nueva. Es una obra insuperable. Soy fanático de los Beatles, soy fan de Abbey Road, pero Sgt. Pepper’s no solamente es genial musicalmente, sino marca la transversalización completa del rock. Entiendo mucho a los fanáticos que dicen que es Revolver y poner un disco que es como más alternativo. No, yo creo que el Sgt. Pepper’s es el gran disco de los 60, no solo de los Beatles, sino de todos los 60.”

    Por su lado, se explaya Bárbara Alcántara. “Con Revolver dejaron atrás la imagen de los chiquillos buenosmozos para convertirse en músicos audaces y experimentales que transitaron por distintos géneros. Por todo eso, sí, es uno de los discos fundamentales de los años 60. Aunque en mi tocadiscos suenan mucho más seguido Abbey Road o Aftermath de los Rolling Stones que Revolver. Son discos menos ambiciosos, pero mucho más digeribles”.

    Mientras, Sergio Cancino opta por situar al álbum en el torrente de lanzamientos importantes de la época. “Un problema feliz de los 60 es que es una década fundacional de los engranajes de la música popular y sobran los discos imprescindibles. Si me remito a bandas de pop/rock —y excluyo el soul, el jazz, la cantautoría y las bandas sonoras — Revolver está en mi Top 5 junto a The Velvet Underground & Nico, Pet Sounds de The Beach Boys, The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd y Beggars Banquet de los Rolling Stones”.

    Lee también:

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