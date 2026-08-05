Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

Los científicos llevan años advirtiendo que el aumento del nivel del mar por los efectos del cambio climático podría poner en riesgo a las ciudades costeras de todo el mundo. No obstante, un reciente estudio encontró que existe un segundo e importante problema: el terreno también se está hundiendo .

Publicado en Nature Communications, el estudio de un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y de la Universidad de Tulane advirtió que este fenómeno se está intensificando considerablemente.

También expusieron que quienes habitan en regiones costeras densamente pobladas, enfrentan un aumento relativo del nivel del mar de aproximadamente 6 milímetros por año.

Esta cifra es casi tres veces superior al promedio mundial, que alcanza los 2,1 milímetros por año. También casi duplica el aumento absoluto del nivel del mar asociado al cambio climático, estimado en 3,15 milímetros anuales.

Es por ello que, según los investigadores, más de 500 millones de personas que viven en las zonas costeras bajas podrían estar en riesgo.

Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

Por qué se están hundiendo las ciudades costeras

Según los investigadores, no es fácil determinar la causa precisa del hundimiento, ya que varias fuerzas pueden actuar simultáneamente.

Sin embargo, entre los principales factores que podrían estar influyendo, están:

Bombeo intensivo de aguas subterráneas.

Extracción de petróleo y gas.

Compresión de sedimentos relativamente jóvenes en los deltas de los ríos.

El peso de las áreas urbanas en expansión.

Movimientos tectónicos.

Ajustes de la corteza terrestre tras la desaparición de antiguas capas de hielo.

“Si queremos comprender el aumento del nivel del mar en las zonas costeras y responder eficazmente, no solo debemos observar el océano, sino también la propia tierra” , dijo el doctor Julius Oelsmann, autor principal del estudio.

Y es que en las regiones costeras que están más densamente pobladas, la actividad humana provoca un hundimiento de terreno mucho más pronunciado.

“El peso de las ciudades, junto con los procesos geológicos a largo plazo, puede intensificar aún más este hundimiento. De este modo, amplificamos significativamente los efectos del aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático”, dijo el experto.

Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

Cuáles son las ciudades que se están hundiendo más rápido

El estudio identificó varios países donde el aumento relativo del nivel del mar es especialmente elevado. Entre ellos, se menciona Tailandia, Bangladesh, Nigeria, Egipto, China e Indonesia, cuyos promedios costeros ponderados por población fluctúan entre 7 y 10 milímetros por año.

Estados Unidos, Países Bajos e Italia también presentan tasas altas, con valores cercanos a 4 o 5 milímetros anuales.

Además, entre las principales ciudades analizadas con mayor aumento del nivel del mar destacan:

Yakarta (Indonesia): 13,7 mm por año.

Tianjin (China): 13,5 mm por año.

Bangkok (Tailandia): 8,5 mm por año.

Lagos (Nigeria): 6,7 mm por año.

Alejandría (Egipto): 4 mm por año.

El estudio también identificó el fenómeno contrario en algunos lugares.

En Suecia y Finlandia, el terreno continúa elevándose debido al rebote postglacial ocurrido tras la última Edad de Hielo. En esas zonas, el levantamiento geológico supera el aumento del nivel del mar, provocando un descenso relativo del nivel del océano.

Cómo controlar el hundimiento de las ciudades

Los autores sostienen que, aunque parte del hundimiento responde a procesos naturales, existen factores que pueden ser controlados .

Uno de ellos es la extracción de aguas subterráneas, considerada un elemento determinante en muchas grandes ciudades costeras.

“Una mejor gestión del agua subterránea, una regulación más estricta de las extracciones o la recarga selectiva de acuíferos pueden, como mínimo, ralentizar el hundimiento y, en algunos casos, detenerlo casi por completo”, aseguró Florian Seitz, director del Instituto Alemán de Investigación Geodésica de la TUM.

Como ejemplo, el estudio menciona a Tokio, donde el hundimiento llegó a superar los 10 centímetros por año, con sectores que alcanzaban cerca de 24 centímetros anuales.

Tras implementar medidas gubernamentales y el desarrollo de fuentes alternativas de agua, lograron reducir de forma importante esas tasas.