Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

Durante miles de años, los pingüinos de la Antártida han sincronizado con precisión su temporada reproductiva con las estaciones del año, un detalle clave para garantizar la supervivencia de sus crías en uno de los entornos más extremos del planeta.

Sin embargo, ese delicado equilibrio estaría comenzando a romperse debido al cambio climático provocado por el ser humano.

Así lo plantea un nuevo artículo publicado en el Journal of Animal Ecology y liderado por científicos de la Universidad de Oxford y la Universidad Oxford Brookes.

El estudio muestra cómo varias especies de pingüinos han modificado el inicio de su temporada reproductiva para adaptarse a un rápido aumento de las temperaturas en la Antártida.

Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

¿Cómo fue el estudio?

La investigación fue encabezada por el ecólogo de aves marinas Ignacio Juárez Martínez, quien junto a su equipo monitoreó desde 2012 a tres especies de pingüinos antárticos: adelia (Pygoscelis adeliae), barbijo (P. antarcticus) y papúa (P. papua).

Para esto utilizaron 77 cámaras time-lapse instaladas en 37 colonias ubicadas en la Península Antártica y en islas subantárticas cercanas.

Además de registrar imágenes sobre la vida reproductiva y crianza de los pingüinos, los dispositivos midieron la temperatura, generando 10 años de datos sobre cambios térmicos específicos en las colonias.

¿Qué descubrieron los científicos?

Los resultados son preocupantes: la s zonas donde se ubican las colonias de pingüinos se están calentando a un ritmo cuatro veces superior al promedio de la Antártida.

Se vieron aumentos de hasta 0,3 °C por año, frente a los ya elevados 0,07 °C anuales del resto del continente.

Esto convierte a estos hábitats en algunos de los que más rápido se calientan en el planeta.

El análisis estadístico sugiere que este aumento de temperatura está empujando a los pingüinos a reproducirse cada vez más temprano.

Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

Entre 2012 y 2022, los pingüinos papúa adelantaron el inicio de su temporada reproductiva en promedio 13 días , y en algunas colonias hasta 24 días antes de lo habitual.

Según el estudio, este cambio “puede ser el más rápido jamás observado en la fenología de cualquier animal”.

La fenología estudia cómo los eventos del ciclo vital de las especies se sincronizan con las señales ambientales.

En el caso de los pingüinos, factores como la duración del día, la temperatura ambiente, la disponibilidad de alimento y el derretimiento del hielo influyen directamente en la reproducción.

En contraste, los pingüinos barbijo y Adelia solo adelantaron su temporada reproductiva unos 10 días en promedio . Esta reorganización podría ser una estrategia de adaptación, pero no está exenta de riesgos.

El estudio también revela que los pingüinos papúa estarían mejor posicionados frente al cambio climático.

Su dieta más variada y la expansión de su hábitat con el calentamiento de la Antártida les ha permitido aumentar su población y establecer nuevas colonias, incluso en zonas antes dominadas por los pingüinos Adelia.

En cambio, muchas colonias de Adelia y barbijo han comenzado a disminuir.

“Algunas de las pocas colonias que no han experimentado un declive son aquellas que se han mantenido fenológicamente estables”, explican los investigadores, especialmente en regiones como el mar de Weddell, donde el calentamiento ha sido menos intenso.

Para la zoóloga Fiona Jones, de la Universidad de Oxford, los resultados son una señal de alerta global.

“Dado que los pingüinos son considerados un indicador del cambio climático, los resultados de este estudio tienen implicaciones para las especies de todo el planeta”, advierte.