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    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    La compañía detalló su catálogo para los próximos meses, destacando la llegada del clásico de Nintendo 64 a su última consola, además de anunciar títulos de peso como Kingdom Hearts IV, Xenoblade Genesis y The Duskbloods.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    En su más reciente transmisión de Nintendo Direct, la firma japonesa Nintendo delineó el futuro inmediato de su ecosistema de hardware, poniendo el foco en la actual Nintendo Switch 2.

    La presentación estuvo marcada por el anuncio de actualizaciones, secuelas y el retorno de títulos históricos.

    El regreso de Ocarina of Time

    El anuncio que encabezó la jornada fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Según Nintendo, el título original de Nintendo 64 regresará durante este 2026.

    El juego ha sido descrito como una entrega “renacida” y desarrollada de manera exclusiva para el hardware de la Nintendo Switch 2.

    Aunque la transmisión no profundizó en mecánicas específicas o cambios exhaustivos en la jugabilidad, el anuncio confirma la estrategia de Nintendo de modernizar uno de los juegos más aclamados por la crítica en la historia del medio para nutrir el catálogo de su última plataforma.

    Nuevas entregas: Kingdom Hearts IV y Xenoblade Genesis

    Más allá del universo de Zelda, la transmisión confirmó otros proyectos de gran envergadura enfocados en la Switch 2:

    • Kingdom Hearts IV: la saga de acción y rol de Square Enix y Disney regresa con una nueva entrega. El juego mostrará a su protagonista, Sora, en la misteriosa ciudad de Quadratum. Adicionalmente, se anunció la llegada de la Kingdom Hearts Collection [I~III] para el 8 de octubre.
    • Xenoblade Genesis: se confirmó un nuevo comienzo para la franquicia de rol de Monolith Soft, cuyo lanzamiento está programado para el año 2027 en Nintendo Switch 2.
    • Fire Emblem: Fortune’s Weave: un nuevo RPG táctico que llegará el 17 de septiembre. Introducirá la ciudad capital de Dagsion y un torneo conocido como los “Heroic Games”, siguiendo una historia entrelazada entre cuatro nuevos héroes (Cai, Dietrich, Theodora y Leda).

    Expansiones, multijugador y franquicias establecidas

    El catálogo presentado también incluyó experiencias orientadas al multijugador y actualizaciones para juegos ya lanzados.

    En Nintendo Switch Sports Resort volverá la Isla Wuhu el 22 de octubre como exclusivo de Switch 2. Incluirá 12 deportes y aprovechará los controles de movimiento de los Joy-Con 2, permitiendo su uso como raquetas, arcos e incluso como controles de mouse para actividades como el skateboarding.

    En The Duskbloods, un nuevo juego de acción multijugador de FromSoftware centrado en combates de hasta ocho jugadores, los usuarios asumirán el rol de los “Bloodsworn”.

    Por su lado, Pokémon Pokopia recibirá una actualización gratuita en agosto que permitirá explorar el fondo marino con el movimiento “Buceo”. Además, se anunció un Pase de Expansión de pago, cuya primera parte se titula Bubbly Basin.

    Finalmente, la presentación dedicó espacio a otros proyectos relevantes para el ecosistema, como la llegada de Star Fox el 25 de junio, el juego de acción y búsqueda de tesoros Splatoon Raiders para el 23 de julio, y el lanzamiento del Capítulo 5 de DELTARUNE, que estará disponible como actualización gratuita el 24 de junio.

    Lee también:

    Más sobre:NintendoThe Legend of Zelda: Ocarina of TimeZeldaThe Legend of ZeldaOcarina of TimeNintendo Switch 2Switch 2VideojuegosTecnologíaDELTARUNE Capítulo 5Splatoon RaidersStar Fox Switch 2Bubbly BasinPokémon PokopiaThe DuskbloodsIsla WuhuNintendo Switch Sports ResortJoy-Con 2Nintendo Direct 2026FromSoftware multijugadorexclusivo Switch 2Zelda Ocarina of Time remakeactualización gratuitaStar FoxBuceo Pokopiaremake Zelda Ocarina of TimeNintendo Direct

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