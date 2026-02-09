SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    Nintendo Music: el "Spotify" de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    La firma japonesa exprime sus activos más valiosos, la nostalgia y la propiedad intelectual, para darle un valor agregado a su ecosistema digital con una app con la música de décadas de videojuegos.

    Alejandro Jofré
    Para quienes crecimos con un control en la mano, la música de los videojuegos nunca fue un acompañamiento. La épica de Koji Kondo en The Legend of Zelda y Super Mario World no suena a guarnición, menos la melancolía de los sintetizadores en Metroid o con David Wise al frente de Donkey Kong Country.

    Durante años, acceder a ese catálogo de forma legal y organizada fue un dolor de cabeza: o dependías de ediciones físicas muy limitadas, de bandas sonoras desperdigadas en distintas plataformas de streaming, ocultas entre los grupos de covers y videos de YouTube de dudosa calidad y procedencia.

    El 31 de octubre de 2024, Nintendo resolvió este asunto.

    Fue el momento en que la gran “N” lanzó Nintendo Music, una aplicación exclusiva para los suscriptores de Nintendo Switch Online que buscaba centralizar décadas de patrimonio sonoro.

    Nintendo Music no solo opera como un repositorio de los MP3 de los más variados títulos de Nintendo, también es una herramienta diseñada con la lógica de jugador.

    La curaduría del recuerdo

    Lo primero que salta a la vista es la interfaz, que hereda esa limpieza minimalista que Nintendo ha pulido a lo largo de sus consolas.

    El valor real está en cómo se clasifica la música. No solo puedes buscar por juego (Super Mario Galaxy, F-Zero, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Scarlet/Violet), la app ofrece listas de reproducción basadas en momentos: canciones para estudiar, temas para relajarse o incluso tracks que evocan “el inicio de una aventura” o para acompañar un día de lluvia.

    Pese a la distancia con el lanzamiento, es una respuesta directa a una tendencia de consumo actual. Nintendo entiende que su música ya no solo se escucha mientras se juega, sino que es el soundtrack de la productividad o el descanso de millones de usuarios.

    El botón de “Spoiler” y la extensión infinita

    Hay dos funciones que delatan que esto fue hecho por y para gamers.

    La primera es el “filtro de spoilers”: una opción que permite ocultar canciones de jefes finales o secuencias clave que podrían arruinarle la sorpresa a quien aún no termina un videojuego.

    Un detalle que parece menor, pero que en la cultura del gaming es fundamental.

    La segunda es la función de “extensión”. ¿Te gusta ese tema de funk de la selva de David Wise y quieres que suene en bucle por media hora? La app permite alargar ciertos temas a 15, 30 o 60 minutos sin que se note el corte, emulando la experiencia de estar dentro del juego donde la música es cíclica.

    El candado de la suscripción

    El movimiento es inteligente, pero también estratégico. Por supuesto estamos hablando de Nintendo y, aunque Nintendo Music no se vende por separado, es un beneficio para amarrar la suscripción de Switch Online.

    En un mercado donde los servicios de streaming pelean por cada peso, la compañía de Kioto utiliza su activo más valioso -la nostalgia y la propiedad intelectual- para darle un valor agregado a su ecosistema digital.

    Como dato, la biblioteca ha venido creciendo con el tiempo (clásicos de NES, SNES y Game Boy ya están presentes), y aunque algunos echarán de menos una versión de escritorio (la app solo existe para Android e iOS), el enfoque es claramente móvil: escuchar música en el trayecto, tal como hoy jugamos con la Switch, con un archivo histórico para darle play a nuestros valiosos recuerdos.

