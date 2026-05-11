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    Los otros directores de empresas públicas: un ex socio de Quiroz, la secretaria del Tricel, el timonel de la CNC y un exintendente

    A Sasipa, empresa que opera en Isla de Pascua, llegan el ex intendente Raúl Celis y el CNC José Pakomio. A Casa de Moneda, Patricio Arrau y Carmen Gloria Valladares.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Patricio Arrau, Carmen Gloria Valladares, José Pakomio y Raúl Celis

    A la espera del nombramiento del sucesor de Máximo Pacheco a la cabeza de Codelco, donde el candidato principal es Bernardo Fontaine, el gobierno de José Antonio Kast ha continuado completando el listado de directores para las empresas estatales.

    Hasta ahora, el Ejecutivo ha nombrado a 55 directores en 11 empresas (Enap, Enami, Televisión Nacional de Chile, Polla Chilena de Beneficencia, Metro, Casa de Moneda, Zofri, EFE, Banco del Estado y Econssa) y el consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

    El presidente de la República y el SEP (dependiente de Corfo) son los principales encargados de nombrar a los directores de empresas estatales en Chile, variando según la ley orgánica de cada institución. Los nombramientos pueden provenir directamente del Ejecutivo o ser ratificados por el SEP.

    En esa línea, en los últimos días se han conocido nuevos nombramientos en algunas empresas estatales más pequeñas, para las cuales el Ejecutivo recurrió a nombres conocidos en el ámbito de los gremios, los negocios la política y el poder judicial

    El exintendente de Valparaíso y uno que juega de local

    Sasipa es una empresa estatal “multirubro” que provee servicios en Isla de Pascua, en los ámbitos de la generación y distribución eléctrica; extracción, potabilización y distribución de agua potable y; laboratorio microbiológico y carga y descarga marítima de las naves que operan con la ínsula.

    Para esta empresa estatal, el Ejecutivo se decantó por Sonia Haoa Cardinali, María Loreto Cox, Reinaldo Reinike y dos conocidos: José Pakomio, actual presidente de la CNC, y Raúl Celis Montt, el exintendente de la Región de Valparaíso, quien ejercerá la presidencia de esa estatal.

    Raúl Celis, abogado, ex intendente de Valparaíso y candidato constituyente por el distrito 7.

    El dirigente gremial tiene un fuerte vínculo con la isla. Es nieto de José Abimereca Pakomio, uno de los principales impulsores del Consejo de Ancianos de Rapa Nui y también pionero en la creación de los primeros negocios de la industria del turismo y la construcción de la isla, e hijo de José Pakomio Languitopa, fundador de la Cámara de Turismo de Rapa Nui.

    MARIO TELLEZ

    El empresario es CEO y cofundador de Eastern Island Eco Lodge, único hotel nativo sustentable de Isla de Pascua.

    El abogado Raúl Celis, por su parte, fue intendente de Valparaíso entre 2010 y 2014, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, e integrante de la Convención Constitucional, por el 7° Distrito, Región de Valparaíso.

    Sobrina nieta de Gabriela Mistral y exsocio de Quiroz

    La Casa de Moneda es la entidad estatal encargada de la fabricación de monedas y billetes de circulación nacional, además de acuñar medallas conmemorativas, lingotes de oro y producir documentos de seguridad de alta complejidad como pasaportes, licencias de conducir y placas patentes.

    Carmen Gloria Valladares llega a Casa de Moneda. MARIO TELLEZ

    Para esta empresa estatal, el Ejecutivo se nombró a Juan Pablo Pizarro, Carmen Domínguez Espinoza y tres nombres conocidos en el ámbito público. Una de ellas es Carmen Gloria Valladares Moyano Moyano, la abogada secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y sobrina nieta de la mismísima de la premio Nobel Gabriela Mistral. Valladares, abogada, se hizo conocida por su rol en la Convención Constitucional que se creó en 2021 y que elaboró la propuesta rechazada en septiembre de 2022.

    Quien ejercerá la vicepresidencia es Andrea Rotman Garrido, economista de la Universidad Católica, quien tiene 35 años de experiencia liderando estrategias de empresas de servicios y consumo masivo, como Latam Airlines, Entel, Movistar, Chilesat, Banmédica y CCU, de acuerdo a la descripción de su LinkedIN.

    La presidencia quedó en manos del economista Patricio Arrau Pons. El Ph.D de la Universidad de Pennsylvania fue también vicepresidente del directorio de Correos de Chile, presidente de la Empresa Portuaria San Antonio, presidente de la Empresa Portuaria de Iquique, y director de otras empresas públicas y privadas.

    Patricio Arrau es socio de Gerens, consultora en la que estuvo Jorge Quiroz. MARIO TELLEZ

    Actualmente, Arrau es socio principal y gerente general de Gerens Consultores, empresa de consultoría a empresas en la que fue socio durante seis años, entre 1994 y 2000, el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quién ha calificado como una persona inteligente y con la experiencia necesaria para Teatinos 120.

    Una ex Vinos de Chile

    La Comercializadora de Trigo, Cotrisa, es una pequeña empresa pública que actúa como regulador en el mercado de cereales, principalmente trigo, “para asegurar precios justos y transparentes”. Su función clave es comprar granos de pequeños agricultores, certificar la calidad de los mismos y monitorear la cosecha para atenuar abusos de poder de mercado.

    Para esta empresa, se designaron Felipe Errázuriz Sotomayor, al exgerente general de Banco Internacional Administradora General de Fondos, Enzo Folch Morales; y a Angélica Valenzuela Correa, ingeniera comercial de la Universidad Católica que ejerció por casi una década como la directora comercial de Vinos de Chile.

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