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    “Es parte del juego democrático”: Pizarro (PC) responde a cuestionamientos de Kast por llamados a movilizarse

    La parlamentaria del Partido Comunista apuntó que "eso es la democracia, apréndanlo. Para eso hubo muchas vidas ofrendadas".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Diputada Lorena Pizarro. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La diputada Lorena Pizarro (PC) cuestionó la interpelación del Presidente José Antonio Kast al Partido Comunista por su llamado a la ciudadanía de movilizarse y a realizar movimientos sociales en las calles.

    Parece que estamos siendo gobernados por los defensores de la dictadura, lo sabemos. ¿Pero qué es eso de criminalizar y satanizar a quien dice que hay que movilizarse? Eso es la democracia, apréndanlo. Para eso hubo muchas vidas ofrendadas", aseguró la parlamentaria en un video respondiendo los cuestionamientos de Kast.

    Decir que hay que movilizarse por los derechos es parte del juego democrático. ¿O ustedes no creen en la democracia?“, añadió Pizarro.

    Todo inició cuando la diputada Pizarro indicó en Radio Nuevo Mundo que “hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo”.

    A lo que el Mandatario contestó a través de su cuenta en X que “durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda”.

    “Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, escribió el jefe de Estado.

    Más sobre:Lorena PizarroPartido ComunistaJosé Antonio KastMovilizaciones

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