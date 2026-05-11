SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diego Schalper: “Espero no escucharle nunca más a nadie que si no se avanza por la vía legislativa se va a avanzar por decretos”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe de la bancada de diputados RN, prevé que la discusión de la megarreforma en la Comisión de Hacienda, será "un circo". Sobre el balance de los dos meses de gobierno, sostuvo que hay que mejorar la comunicación, pero puntualizó que es "muy temprano" para un cambio de gabinete.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Cuando se cumplen exactamente dos meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, sostiene que si bien un autoproclamado gobierno de emergencia tiene estándares de prontitud mucho más exigentes, él se encuentra conforme con varios aspectos de la gestión.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado además se distanció de su par Ximena Ossandón (RN) y sostuvo que no es momento aún para un cambio de gabinete. Además, realizó varias advertencias sobre lo que viene con la denominada madre de todas las batallas: la megarreforma para la denominada recontrucción nacional.

    “Uno tiene que ser consciente de las expectativas que ha generado. Yo estoy muy conforme con varias cosas. Primero, con el ímpetu de orden que le ha impuesto a la administración pública en ámbito de gasto fiscal; en ámbito de, por ejemplo, lo que hizo la ministra (Trinidad) Steinert en Temocuicui. O sea, hay una serie de cosas que van en dirección a decir, mire, nosotros vamos a ordenar la casa”, partió diciendo el parlamentario.

    “Segundo, a mí me gusta la dinámica del gobierno presente. Me parece que el presidente desplegado en las distintas comunas del país conversando directamente con las personas es una buena cosa. Se resalta poco, pero el enfrentamiento a las listas de espera oncológicas van en buena dirección y en buen tramo. La ministra de Medio Ambiente empujando con mucha fuerza la reactivación de proyectos de inversión”, añadió.

    Sin embargo, el diputado Schalper sostuvo que un desafío para el ejecutivo y el oficialismo es cómo evitar que todos estos avances, según él, se vean empañados. “Cómo hacemos que todas estas cosas buenas no se vean opacadas por un clima ambiente que tenemos que mejorar en términos de comunicación y de coordinación”, dijo.

    En esa línea, le transmitieron a la ministra de Seguridad la necesidad de transmitir de mejor manera todo lo que se estaba haciendo en esta materia: “Le hicimos ver, ‘ministra, esto tiene que usted articularlo en una gran narrativa que le dé orden al trabajo que usted está haciendo‘“, expuso.

    En tanto, Schalper se distanció de la diputada Osandon sobre un posible cambio de gabinete y sostuvo que: “Los ministros siempre dependen de la confianza del presidente. Dicho eso, yo creo que todavía es muy temprano para una cosa así”.

    Megarreforma

    En tanto, el parlamentario, quien también es miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara, cuestionó a la oposición por el denominado “tsunami legislativo” de enmiendas en contra de la megarreforma para la reconstrucción nacional, calificándolo como un “error político”.

    “Se hacen un pésimo favor, porque se iban a presentar algunas indicaciones razonables. Tú entenderás que hoy día la carga de la prueba es demostrar que no son parte del tsunami legislativo”. explicó.

    Añadió que: “Yo lo que le pido a los líderes de la oposición, especialmente aquella que es democrática, porque después valdría la pena mirar un video que subió la diputada Lorena Pizarro, que creo que es bien lamentable, es decir, mire, nosotros no somos parte de eso”.

    Asimismo, sus expectativas sobre lo que ocurrirá en la Comisión de Hacienda en los próximos días son bastante negativas. “Lo que va a pasar en Hacienda en los próximos dos días, lo calificarían como un circo”.

    Al ser consultado, si el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene algo de responsabilidad en el clima del Congreso, Schalper sostuvo que: “Espero no escucharle nunca más a nadie que si esto no se avanza por la vía legislativa se va a avanzar por la vía de los decretos”.

    Explicó que “eso, además de desconocer la iniciativa en materia tributaria que tiene el Congreso es enrarecer el clima (...) O sea, yo lo que creo es que ese tipo de cosas, lejos de favorecer el ambiente, lo complican", recalcó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDiego SchalperDos meses del gobiernomegarreformaJosé Antonio KastJorge QuirozMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición recibe documento con contrapropuestas a la megarreforma de Kast y refuerzan que están trabajando en indicaciones

    Consejo de gabinete: Kast cuestiona tono de la oposición, hace mea culpa por frase sobre investigaciones y respalda a ministros

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Silva dice que esperan conversar con Desbordes por cárcel: “La ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora”

    Personas y empresas le adeudan $ 52.039 millones al Estado por 2.079 concesiones, ventas a plazo y arriendos morosos

    “El que rompe, paga”: ministros salen en respaldo del Presidente Kast tras arremetida contra el PC por llamado a movilizaciones

    Lo más leído

    1.
    Contrapropuesta de la oposición al megaproyecto de Kast se abre a rebaja de impuestos a las empresas, pero exige compensación

    Contrapropuesta de la oposición al megaproyecto de Kast se abre a rebaja de impuestos a las empresas, pero exige compensación

    2.
    Kast arremete contra el Partido Comunista: “Busca agitar las calles y frenar los avances”

    Kast arremete contra el Partido Comunista: “Busca agitar las calles y frenar los avances”

    3.
    Álvaro Ortiz y rechazo de la DC a idea de legislar megaproyecto: “Se basó, en primer lugar, porque no nos sentimos escuchados”

    Álvaro Ortiz y rechazo de la DC a idea de legislar megaproyecto: “Se basó, en primer lugar, porque no nos sentimos escuchados”

    4.
    “El que rompe, paga”: ministros salen en respaldo del Presidente Kast tras arremetida contra el PC por llamado a movilizaciones

    “El que rompe, paga”: ministros salen en respaldo del Presidente Kast tras arremetida contra el PC por llamado a movilizaciones

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Confirman próxima postulación al Subsidio DS1: estas son las fechas clave

    Confirman próxima postulación al Subsidio DS1: estas son las fechas clave

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Oposición recibe documento con contrapropuestas a la megarreforma de Kast y refuerzan que están trabajando en indicaciones
    Chile

    Oposición recibe documento con contrapropuestas a la megarreforma de Kast y refuerzan que están trabajando en indicaciones

    Consejo de gabinete: Kast cuestiona tono de la oposición, hace mea culpa por frase sobre investigaciones y respalda a ministros

    Silva dice que esperan conversar con Desbordes por cárcel: “La ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora”

    Regulador español aplica dura sanción económica al exfutbolista Gerard Piqué por información privilegiada
    Negocios

    Regulador español aplica dura sanción económica al exfutbolista Gerard Piqué por información privilegiada

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril

    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    Tendencias

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”
    El Deportivo

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”

    Sanciones nuevas y más atribuciones al VAR: las novedades reglamentarias que la FIFA estrenará en el Mundial

    “Nunca quise hacer eso; lo puedo jurar por mi hijo”: el lamento de Matías Palavecino tras su nueva expulsión en la UC

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El edificio del último show de los Beatles será una nueva atracción turística
    Cultura y entretención

    El edificio del último show de los Beatles será una nueva atracción turística

    Nueva obra de dramaturga Carla Zúñiga explora la discriminación a las mujeres viviendo con VIH

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives

    A un mes del inicio del torneo: Debate en México por posible adelanto del fin del ciclo escolar debido al Mundial 2026
    Mundo

    A un mes del inicio del torneo: Debate en México por posible adelanto del fin del ciclo escolar debido al Mundial 2026

    El drama de los combatientes extranjeros reclutados por Rusia para pelear en Ucrania

    China se muestra dispuesta a lograr una “mayor estabilidad” global de cara al encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?