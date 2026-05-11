Diego Schalper: “Espero no escucharle nunca más a nadie que si no se avanza por la vía legislativa se va a avanzar por decretos”

Cuando se cumplen exactamente dos meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, sostiene que si bien un autoproclamado gobierno de emergencia tiene estándares de prontitud mucho más exigentes, él se encuentra conforme con varios aspectos de la gestión.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado además se distanció de su par Ximena Ossandón (RN) y sostuvo que no es momento aún para un cambio de gabinete. Además, realizó varias advertencias sobre lo que viene con la denominada madre de todas las batallas: la megarreforma para la denominada recontrucción nacional.

“Uno tiene que ser consciente de las expectativas que ha generado. Yo estoy muy conforme con varias cosas. Primero, con el ímpetu de orden que le ha impuesto a la administración pública en ámbito de gasto fiscal; en ámbito de, por ejemplo, lo que hizo la ministra (Trinidad) Steinert en Temocuicui. O sea, hay una serie de cosas que van en dirección a decir, mire, nosotros vamos a ordenar la casa”, partió diciendo el parlamentario.

“Segundo, a mí me gusta la dinámica del gobierno presente. Me parece que el presidente desplegado en las distintas comunas del país conversando directamente con las personas es una buena cosa. Se resalta poco, pero el enfrentamiento a las listas de espera oncológicas van en buena dirección y en buen tramo. La ministra de Medio Ambiente empujando con mucha fuerza la reactivación de proyectos de inversión”, añadió.

Sin embargo, el diputado Schalper sostuvo que un desafío para el ejecutivo y el oficialismo es cómo evitar que todos estos avances, según él, se vean empañados. “ Cómo hacemos que todas estas cosas buenas no se vean opacadas por un clima ambiente que tenemos que mejorar en términos de comunicación y de coordinación ”, dijo.

En esa línea, le transmitieron a la ministra de Seguridad la necesidad de transmitir de mejor manera todo lo que se estaba haciendo en esta materia: “ Le hicimos ver, ‘ministra, esto tiene que usted articularlo en una gran narrativa que le dé orden al trabajo que usted está haciendo ‘“, expuso.

En tanto, Schalper se distanció de la diputada Osandon sobre un posible cambio de gabinete y sostuvo que: “Los ministros siempre dependen de la confianza del presidente. Dicho eso, yo creo que todavía es muy temprano para una cosa así ”.

Megarreforma

En tanto, el parlamentario, quien también es miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara, cuestionó a la oposición por el denominado “tsunami legislativo” de enmiendas en contra de la megarreforma para la reconstrucción nacional, calificándolo como un “error político” .

“Se hacen un pésimo favor, porque se iban a presentar algunas indicaciones razonables. Tú entenderás que hoy día la carga de la prueba es demostrar que no son parte del tsunami legislativo”. explicó.

Añadió que: “Yo lo que le pido a los líderes de la oposición, especialmente aquella que es democrática, porque después valdría la pena mirar un video que subió la diputada Lorena Pizarro, que creo que es bien lamentable, es decir, mire, nosotros no somos parte de eso”.

Asimismo, sus expectativas sobre lo que ocurrirá en la Comisión de Hacienda en los próximos días son bastante negativas. “ Lo que va a pasar en Hacienda en los próximos dos días, lo calificarían como un circo ”.

Al ser consultado, si el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene algo de responsabilidad en el clima del Congreso, Schalper sostuvo que: “Espero no escucharle nunca más a nadie que si esto no se avanza por la vía legislativa se va a avanzar por la vía de los decretos”.

Explicó que “eso, además de desconocer la iniciativa en materia tributaria que tiene el Congreso es enrarecer el clima (...) O sea, yo lo que creo es que ese tipo de cosas, lejos de favorecer el ambiente, lo complican", recalcó.

Revisa la entrevista completa acá: