Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

Este lunes 11 de mayo, la Región Metropolitana despertó con el cielo despejado y una alerta ambiental por “malas condiciones de ventilación”. Será un día caluroso que rozará los 30 °C en distintos sectores de la región .

Sin embargo, el escenario cambiará a partir de mañana, martes 12: según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas darán un giro radical y comenzarán los días más otoñales.

Desde mañana temprano, el cielo se cubrirá de nubes —variando entre nubosidad parcial, nublado y cubierto— en toda la región , situación que se extenderá incluso hasta el viernes 15.

El mismo panorama experimentará gran parte de la zona central, incluidos Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Este evento, o “manto de nubes”, permitirá que haya una mejor ventilación en la RM y así aliviará las consecuencias ambientales en la región.

Además, según algunos meteorólogos, entremedio de la nubosidad, algo de lluvia podría aparecer. Esto es lo que se sabe del pronóstico para esta semana en la zona central.

Pronóstico: lluvia y frío en la Región Metropolitana y zona central

De los 30 °C, el termómetro bajará abruptamente hasta rozar los 20 °C en la RM a partir de mañana martes. Desde la madrugada ingresará el manto de nubes que refrescará a toda la región durante los próximos días.

Es decir, serán días grises y con mucha nubosidad durante toda la semana .

Las temperaturas estarán en declive. En promedio, la Región Metropolitana tendrá máximas de solo 21 °C el lunes, 18 °C el martes, 17 °C el jueves y 16 °C el viernes. Y el sábado, podrían bajar hasta 12 °C.

Por su parte, la Región de Valparaíso también tendrá días fríos y cubiertos de nubes . Las temperaturas estarán entre 14 y 15 °C en promedio hasta el viernes, exceptuando Los Andes y San Felipe, qye tendrán temperaturas por arriba de los 20 °C y cielos despejados.

En la Región de O’Higgins también habrá cielos cubiertos y temperaturas más frescas, con máximas de 20 °C como mucho. La nubosidad será más parcial.

En cambio, en la Región del Maule se esperan cielos completamente cubiertos durante toda la semana, con máximas entre los 14 y 17 °C en promedio. Ñuble tendrá un escenario similar, solo que en Cobquecura, las nubes podrían variar más entre parcial, nublado y cubierto.

Finalmente, en la Región del Biobío, también habrá temperaturas más frescas, entre los 12 y 15 °C, con cielos mayormente cubiertos, aunque a partir del jueves se trataría solo de nubosidad parcial.

El pronóstico de Meteochile no muestra lluvia para la semana . Sin embargo, según el meteoroólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, podrían eventualmente caer “algunas gotitas en los cerros del cordón de Chacabuco y algo más notorio en la cordillera”.

Eso sí, descartó que pueda llover en el Gran Santiago.