SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Regulador español aplica dura sanción económica al exfutbolista Gerard Piqué por información privilegiada

    La sanción en contra del exdefensa del Barcelona asciende a 200.000 euros, más de cuatro veces el beneficio que habría obtenido por la operación castigada.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Piqué sancionado por uso de información privilegiada.

    El exfutbolista Gerard Piqué fue multado con 200.000 euros por el regulador español de valores por comprar acciones de una empresa utilizando información privilegiada sobre una oferta de adquisición antes de que fuera pública.

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó este lunes la sanción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y calificó la infracción como “muy grave”, tanto bajo la normativa española del mercado de valores vigente en el momento de los hechos como bajo el Reglamento europeo sobre abuso de mercado.

    La operación le habría reportado al exdefensor del Barcelona una ganancia estimada en torno a los 47.000 euros, lo que significa que la multa impuesta supera en más de cuatro veces el beneficio que habría obtenido.

    Junto a Piqué, el empresario Francisco José Elías Navarro, fundador de Audax Renovables, recibió una sanción de 100.000 euros por haberle transmitido de forma ilícita los datos reservados que sustentaron la operación bursátil.

    De acuerdo a CincoDías, se trata de sanciones en el nivel más alto dentro de las competencias de la CNMV, y por este motivo se hacen públicas.

    Las multas fueron aprobadas por el consejo del supervisor del mercado a finales de febrero de este año. La resolución es firme en vía administrativa, y por lo tanto es susceptible de ser recurrida en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

    Más sobre:Gerard PiquéInformación privilegiada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición recibe documento con contrapropuestas a la megarreforma de Kast y refuerzan que están trabajando en indicaciones

    Consejo de gabinete: Kast cuestiona tono de la oposición, hace mea culpa por frase sobre investigaciones y respalda a ministros

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Silva dice que esperan conversar con Desbordes por cárcel: “La ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora”

    Personas y empresas le adeudan $ 52.039 millones al Estado por 2.079 concesiones, ventas a plazo y arriendos morosos

    “El que rompe, paga”: ministros salen en respaldo del Presidente Kast tras arremetida contra el PC por llamado a movilizaciones

    Lo más leído

    1.
    Los últimos días de la planta de Electrolux en Chile

    Los últimos días de la planta de Electrolux en Chile

    2.
    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    3.
    Los ocho proyectos pendientes del Comité de Ministros que suman más de US$5.000 millones

    Los ocho proyectos pendientes del Comité de Ministros que suman más de US$5.000 millones

    4.
    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    5.
    Tribunal acoge demanda de ChileActores y condena a Cinépolis por uso no autorizado de obras audiovisuales

    Tribunal acoge demanda de ChileActores y condena a Cinépolis por uso no autorizado de obras audiovisuales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Confirman próxima postulación al Subsidio DS1: estas son las fechas clave

    Confirman próxima postulación al Subsidio DS1: estas son las fechas clave

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Oposición recibe documento con contrapropuestas a la megarreforma de Kast y refuerzan que están trabajando en indicaciones
    Chile

    Oposición recibe documento con contrapropuestas a la megarreforma de Kast y refuerzan que están trabajando en indicaciones

    Consejo de gabinete: Kast cuestiona tono de la oposición, hace mea culpa por frase sobre investigaciones y respalda a ministros

    Silva dice que esperan conversar con Desbordes por cárcel: “La ampliación de Santiago 1 tiene que verse como una mejora”

    Regulador español aplica dura sanción económica al exfutbolista Gerard Piqué por información privilegiada
    Negocios

    Regulador español aplica dura sanción económica al exfutbolista Gerard Piqué por información privilegiada

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril

    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    Tendencias

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”
    El Deportivo

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”

    Sanciones nuevas y más atribuciones al VAR: las novedades reglamentarias que la FIFA estrenará en el Mundial

    “Nunca quise hacer eso; lo puedo jurar por mi hijo”: el lamento de Matías Palavecino tras su nueva expulsión en la UC

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El edificio del último show de los Beatles será una nueva atracción turística
    Cultura y entretención

    El edificio del último show de los Beatles será una nueva atracción turística

    Nueva obra de dramaturga Carla Zúñiga explora la discriminación a las mujeres viviendo con VIH

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives

    A un mes del inicio del torneo: Debate en México por posible adelanto del fin del ciclo escolar debido al Mundial 2026
    Mundo

    A un mes del inicio del torneo: Debate en México por posible adelanto del fin del ciclo escolar debido al Mundial 2026

    El drama de los combatientes extranjeros reclutados por Rusia para pelear en Ucrania

    China se muestra dispuesta a lograr una “mayor estabilidad” global de cara al encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?