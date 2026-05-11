Regulador español aplica dura sanción económica al exfutbolista Gerard Piqué por información privilegiada

El exfutbolista Gerard Piqué fue multado con 200.000 euros por el regulador español de valores por comprar acciones de una empresa utilizando información privilegiada sobre una oferta de adquisición antes de que fuera pública.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó este lunes la sanción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y calificó la infracción como “muy grave”, tanto bajo la normativa española del mercado de valores vigente en el momento de los hechos como bajo el Reglamento europeo sobre abuso de mercado.

La operación le habría reportado al exdefensor del Barcelona una ganancia estimada en torno a los 47.000 euros, lo que significa que la multa impuesta supera en más de cuatro veces el beneficio que habría obtenido.

Junto a Piqué, el empresario Francisco José Elías Navarro, fundador de Audax Renovables, recibió una sanción de 100.000 euros por haberle transmitido de forma ilícita los datos reservados que sustentaron la operación bursátil.

De acuerdo a CincoDías, se trata de sanciones en el nivel más alto dentro de las competencias de la CNMV, y por este motivo se hacen públicas.

Las multas fueron aprobadas por el consejo del supervisor del mercado a finales de febrero de este año. La resolución es firme en vía administrativa, y por lo tanto es susceptible de ser recurrida en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.