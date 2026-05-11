Entre “Conectemos la Chile” y “Nuevo Horizonte”: inician las elecciones de la mesa directiva de la Fech en la U. de Chile

Entre las listas “Conectemos la Chile” y “Nuevo Horizonte” tendrán que escoger los alumnos para definir la próxima Mesa Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), desde este lunes 11 y martes 12 de mayo.

El proceso que permitirá escoger un nuevo liderazgo para la federación que incluye siete cargos: presidencia, vicepresidencia, secretaría general, secretaría de participación, secretaría de bienestar, secretaría de comunicaciones y secretaría de finanzas.

Además, en las mismas fechas se efectúa la votación de los escaños de conserjería, que también forman parte de la organización estudiantil, las cuales son más de 90 candidaturas para este cargo.

El proceso será a través de votación electrónica, por la plataforma Ucampus, contemplando la participación de los estudiantes habilitados en el padrón electoral. De acuerdo con la planificación del Tricel Fech, el sistema estará habilitado desde las 06.00 horas del lunes 11 hasta las 20.00 horas del martes 12 de mayo.

La elección se realizará además en la antesala de la conmemoración de los 120 años de la FECh, en un nuevo proceso de definición de la representación estudiantil. Asimismo, la segunda fecha coincide con la votación para nuevo rector de la casa de estudios donde existen cuatro candidatos: Francisco Martínez, actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho; Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y Alejandra Mizala, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.