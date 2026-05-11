¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? Beneficio tendrá su quinta convocatoria. Foto referencial de archivo

En las próximas semanas se abrirán las nuevas postulaciones al Subsidio Eléctrico, programa que continuará vigente durante 2026 para complementar el pago de la cuenta de la luz a las familias que cumplan con los requisitos.

Dicho proceso corresponderá a la quinta convocatoria al beneficio, la que fue confirmada anteriormente desde el Ministerio de Energía.

Cuándo postular al Subsidio Eléctrico

El Subsidio Eléctrico tendrá su quinta convocatoria entre el 26 de mayo y el 5 de junio , según se detalla en ChileAtiende.

Quienes postulen en dicho periodo podrán revisar los resultados a partir de la segunda semana de agosto.

Respecto a la aplicación del subsidio, este se verá reflejado en la cuenta de la electricidad de las familias beneficiarias desde septiembre, con los siguientes montos:

Para un hogar con una persona el descuento será de $17.346.

Entre dos y tres integrantes tendrán un monto de $22.548.

Cuatro personas o más contarán con $31.224.

Cabe recordar que el trámite se realiza en la plataforma subsidioelectrico.cl y para acceder se requiere cumplir con lo siguiente:

Que el grupo se encuentre dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Que el grupo cuente con, al menos, una persona electrodependiente registrada, independiente de su tramo del RSH.

Pueden postular arrendatarios o propietarios.

Deben estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.

También se debe considerar que la asignación del subsidio priorizará a hogares con personas electrodependientes, sujetas de cuidado, menores de edad, cuidadores o adultos mayores.