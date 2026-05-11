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    Sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca se declara inocente

    Cole Tomas Allen compareció ante el tribunal federal para su lectura de cargos esposado y con grilletes, vistiendo un uniforme naranja de prisión. El sospechoso no habló durante la breve audiencia.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Cole Tomas Allen, el hombre acusado de irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

    Un hombre acusado de irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca armado con pistolas y cuchillos se declaró inocente el lunes de los cargos de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump y de disparar una escopeta contra un agente del Servicio Secreto que intentó detener el ataque.

    Según las acusaciones, Cole Tomas Allen viajó a Washington en tren, portando una escopeta, una pistola y cuchillos, y reservó una habitación en el hotel Washington Hilton, donde tuvo lugar la cena del 25 de abril.

    Allen compareció ante el tribunal federal para su lectura de cargos esposado y con grilletes, vistiendo un uniforme naranja de prisión. El sospechoso no habló durante la breve audiencia. Uno de sus abogados presentó la declaración en su nombre.

    Los abogados de Allen solicitan al juez federal Trevor McFadden que recuse a al menos dos altos funcionarios del Departamento de Justicia para que no participen directamente en el proceso, ya que podrían ser considerados víctimas o testigos en el caso, lo que generaría un posible conflicto de intereses, detalló The Associated Press.

    La fotografía que se habría tomado Cole Tomas Allen antes del ataque. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

    Según las autoridades, el fiscal general interino Todd Blanche y la fiscal federal Jeanine Pirro asistían al evento cuando Allen atravesó un control de seguridad y disparó una escopeta contra un agente del Servicio Secreto. En un documento presentado ante el tribunal la semana pasada, los abogados de Allen argumentaron que el hecho de que Blanche y Pirro tomen decisiones procesales en el caso crea al menos la apariencia de un conflicto de intereses.

    El abogado de Allen, Eugene Ohm, afirmó que la defensa probablemente solicitará la recusación de toda la Fiscalía Federal de Washington, dirigida por Pirro, debido a su amistad con Trump y su condición de posible víctima.

    “Es totalmente inapropiado que las víctimas de un presunto suceso como este procesen el caso individualmente”, declaró Ohm.

    Los fiscales deberán responder a la demanda de la defensa antes del 22 de mayo. Pirro declaró previamente a CNN en una entrevista que “mi capacidad para procesar este caso no tiene nada que ver con mi presencia en el cargo”.

    Más sobre:TrumpEE.UU.cena de corresponsalesCole Tomas AllenTodd BlancheJeanine PirroMundo

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