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    Netanyahu busca poner fin a la ayuda militar de EE.UU. a Israel: “Es hora de dejar de depender de ello”

    El primer ministro israelí planteó reducir progresivamente a cero los US$3.800 millones anuales que recibe desde Washington, mientras defendió la ofensiva en Gaza y acusó una campaña internacional en redes sociales contra su país.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Instagram @b.netanyahu

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sorprendió este domingo al anunciar que pretende eliminar gradualmente la ayuda militar que su país recibe de Estados Unidos, marcando un giro relevante en una de las alianzas estratégicas más importantes de Medio Oriente.

    Durante una entrevista concedida al programa 60 Minutos de la cadena estadounidense CBS, el líder israelí aseguró que buscará “reducir a cero” la asistencia financiera militar estadounidense en el plazo de la próxima década.

    Quiero reducir a cero la ayuda financiera estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que tenemos, porque recibimos 3.800 millones de dólares al año”, sostuvo Netanyahu, quien agregó que “ya es hora” de que Israel “deje de depender” de esos recursos externos.

    El mandatario explicó que la transición comenzaría de inmediato y que incluso podría acelerarse más rápido de lo previsto.

    Podría reducirse muy rápido”, afirmó, aunque no entregó mayores detalles sobre cómo compensaría el eventual vacío presupuestario que dejaría el retiro de ese financiamiento.

    Actualmente, la asistencia militar estadounidense constituye uno de los pilares centrales de la cooperación bilateral entre ambos países y contempla financiamiento para sistemas de defensa, compra de armamento y desarrollo tecnológico militar.

    Caída del apoyo a Israel

    En la misma entrevista, Netanyahu también abordó el deterioro de la imagen internacional de Israel, particularmente en Estados Unidos, en medio de la guerra en la Franja de Gaza y los enfrentamientos con Hezbolá en Líbano.

    Consultado por una encuesta del Pew Research Center que reveló que el 60% de los adultos estadounidenses mantiene actualmente una visión desfavorable de Israel, el primer ministro responsabilizó directamente a las redes sociales.

    El deterioro del apoyo a Israel en Estados Unidos se correlaciona casi al 100% con el crecimiento exponencial de las redes sociales”, afirmó, describiendo estas plataformas como el “octavo frente de guerra”.

    Según Netanyahu, distintos países han manipulado deliberadamente las redes sociales para perjudicar a Israel en el plano internacional.

    “Israel se ha visto asediado en el frente mediático, en el propagandístico... y no lo hemos hecho bien en la guerra propagandística”, reconoció.

    Defensa de la ofensiva militar

    El jefe de gobierno israelí defendió además las operaciones militares desarrolladas en Gaza, asegurando que su país ha intentado minimizar las víctimas civiles.

    “Israel ha hecho todo lo humanamente posible para poner a salvo a civiles inocentes”, aseguró, mencionando el envío de mensajes de texto, llamadas telefónicas y panfletos de advertencia antes de ataques militares.

    Sin embargo, admitió que durante las operaciones “los ejércitos a veces fallan y mueren civiles”, aunque insistió en que “no son cosas que sucedan a propósito”.

    Las declaraciones surgen mientras continúa la tensión en la región pese al alto al fuego vigente desde octubre de 2025. Según autoridades sanitarias de Gaza, controladas por Hamas, alrededor de 850 palestinos han muerto en ataques israelíes posteriores a la tregua.

    En paralelo, el Ministerio de Salud libanés informó que desde la reanudación de hostilidades con Hezbolá en marzo pasado, los bombardeos israelíes han dejado 2.846 muertos y más de 8.600 heridos en territorio libanés.

    Más sobre:Benjamin NetanyahuIsraelEE.UU.Ayuda militarMundo

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