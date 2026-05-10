Pasajeros de crucero con hantavirus desembarcan en Tenerife y presidente de Islas Canarias pone reparos por “roedores nadadores”

El crucero neerlandés que presentó el brote de hantavirus, el MV Hondius, en las costas de Tenerife, Islas Canarias. Foto: Archivo

El MV Hondius, el crucero de bandera neerlandesa en el que se detectó un brote mortal de hantavirus, llegó este fin de semana a las Islas Canarias, España, en medio de las tensiones y discrepancias entre las autoridades ibéricas sobre la ejecución de la operación sanitaria.

El barco, que viajaba desde Ushuaia y tenía como destino Cabo Verde, zarpó de la ciudad argentina el 1 de abril. El virus se detectó en los primeros días de mayo, tres semanas después de que el primer pasajero, un hombre de ciudadanía neerlandesa, muriera a bordo del crucero. Hasta la fecha, han muerto dos personas más, varios de los pasajeros han presentado síntomas y están siendo monitoreados.

Según RTVE, el dispositivo para llevar a cabo la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirius fue puesto en marcha a primera hora de la mañana del domingo.

Así, según el protocolo, los 14 españoles a bordo del barco fueron los primeros en desembarcar. Luego, a pie del avión de traslado, fueron sometidos a una desinfección y se les equipó con un traje de protección sanitaria.

En la tarde, aterrizaron en Torrejón de Ardoz, Madrid, para ingresar en el hospital Gómez Ulla, donde serán sometidos a una cuarentena que, a la fecha, no se tiene certeza de cuánto tiempo durará. En todo caso, ka OMS insiste en su recomendación de una cuarentena de 42 días para los afectados, que “puede ser en una instalación o en casa”.

Este mismo procedimiento se repitió con todos los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, quienes serán transportados a sus respectivos países de origen para ser recibidos por los equipos de salud nacionales.

Evacuación de uno de los pasajeros del crucero. Foto: Archivo

Tras el desembarque, un pasajero francés presentó posibles síntomas de contagio del virus mientras estaba en tránsito aéreo hacia Francia, junto a otros cuatro ciudadanos galos.

También se confirmó que los PCR de las dos mujeres que se habían desembarcado previamente desde el MV Hondius y estaban en cuarentena en España dieron negativo a la prueba.

Respecto al paradero del crucero afectado por el brote, según el diario ABC, repostará combustible y cargará los suministros necesarios en el puerto de Granadilla, Tenerife, para luego dirigirse al puerto de Rotterdam, Países Bajos, según confirmó la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado.

La ministra de Salud de España, Mónica García, aseguró este domingo que el buque afectado por el brote del hantavirus podrá zarpar a última hora de la tarde de mañana lunes, tras concluir todas las repatriaciones.

En total, García explicó que habían bajado del crucero un total de 94 personas de 19 nacionalidades, indicó que en 7 vuelos iban nacionales de 8 países y que en el de Países Bajos se encontraban a bordo hasta 11 nacionalidades. La ministra destacó que todo se ha producido con “total normalidad y seguridad”.

Los vuelos de los pasajeros que quedan aún en el crucero saldrán ya por la tarde del lunes. En concreto, el de Australia con 6 personas y el segundo de Países bajos, con otras 18. De esa forma, quedarán en el barco un total de 34 personas.

Los roedores de Clavijo

Sin embargo, a pesar del desembarque, el procedimiento sanitario no estuvo exento de problemas previos. La aprobación para realizar la operación en territorio español fue tomada por el gobierno central del país, pero en oposición del gobierno de Islas Canarias.

En específico, el presidente de la comunidad autónoma insular, Fernando Clavijo, se mostró en desacuerdo desde un inicio con el desembarco en Tenerife. Clavijo argumentó que nunca se le pudo confirmar que la operación sanitaria no suponía ningún riesgo para la población canaria. Ni desde el gobierno central de España ni desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, según El País, desde el primer minuto Clavijo buscó todo tipo de excusas para intentar que el barco no llegara a las islas.

Pero las intentonas de bloquear el atraque del crucero por parte del presidente canario se quedaron sin argumentos, sobre todo después de que el Gobierno central de España decidiera que el barco no atracaría en Canarias -sino que solo fondearía- algo que impediría que los supuestos ratones contagiadores de los que lleva días hablando el presidente canario pudieran acceder a la costa por las maromas del barco.

El presidente de Canarias ahora mismo en directo en @laSextaTV



"Tenemos reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que ponga en peligro la seguridad de los canarios". #Xplicaultravirus pic.twitter.com/xnZxzDyWDF — laSexta Xplica (@laSextaXplica) May 9, 2026

Pero Clavijo encontró una nueva razón que dejó totalmente descolocados a los técnicos del Ministerio de Salud de España y de la OMS: la hipótesis de los ratones nadadores, que podrían saltar del barco, llegar a tierra y extender el virus por la isla de Tenerife.

Así, la máxima autoridad canaria insistió en que no podía autorizar la llegada del barco porque tenía miedo de que los roedores saltaran y nadaran. Como argumento definitivo, a falta de ningún informe técnico que avalara sus temores, el presidente de Canarias habría enviado a la ministra de Salud, Mónica García, un pantallazo del resultado de una búsqueda sencilla suministrada por la inteligencia artificial de un buscador de la web para demostrar que sí hay ratas que pueden nadar.

Según consignó El País, Clavijo habría cuestionado a la ministra: “¿Cómo podéis garantizar que no hay ninguna rata que llegue a Canarias saltando desde el barco y nadando?“. En la imagen que envió a la jefa de la cartera sanitaria estaba subrayada la frase “las ratas son excelentes nadadoras”.

Además, Clavijo sostuvo esta teoría a pesar de un informe técnico que determinó, tras una inspección del barco, que no hay ratas a bordo ni rastro de su presencia previa.

Diferente al Covid-19

Pero todas las voces expertas contradicen al presidente de Islas Canarias. El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius representa un bajo riesgo para la salud pública mundial y “no es el inicio de otra pandemia de Covid”, declaró el jueves pasado la OMS.

Las declaraciones de la autoridad sanitaria internacional se dieron luego de que tres personas fallecieron y otras cinco se infectaron a bordo del MV Hondius, lo que provocó la atención y respuesta inmediata internacional de salud pública.

La primera alerta provino de Reino Unido, que notificó a la OMS, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), sobre el brote después de que varios pasajeros a bordo del barco desarrollaran una enfermedad respiratoria grave durante el viaje de Argentina al país insular de África Occidental, Cabo Verde.

Según información de la OMS, los hantavirus son virus zoonóticos transmitidos por roedores y generalmente se contagian a los humanos por contacto con animales infectados o su orina, saliva o excrementos

La cepa Andina -la detectada en los pacientes y presente en algunas zonas de Latinoamérica- es el único hantavirus conocido capaz de una transmisión entre humanos. Y, según la OMS, la transmisión generalmente requiere un contacto estrecho y prolongado, especialmente entre miembros de la familia, parejas íntimas o personal sanitario.

Los funcionarios de la OMS aclararon que este brote es muy diferente de la pandemia de coronavirus de 2020, que causó millones de muertes en todo el mundo. “Esto no es SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia de Covid-19”, declaró Maria Van Kerkhove, directora interina de la OMS para la gestión de epidemias y pandemias.

“Los hantavirus existen desde hace bastante tiempo. Conocemos este virus. No se propaga de la misma manera que los coronavirus”, agregó la directora de la entidad sanitaria internacional.

La investigación

El primer paciente conocido desarrolló síntomas el 6 de abril y falleció a bordo del crucero. Su esposa también enfermó y murió tras ser evacuada a Johannesburgo, Sudáfrica, donde las pruebas de laboratorio confirmaron la infección por hantavirus.

El crucero donde se inició el brote de hantavirus, MV Hondius. Foto: Archivo

Antes de embarcar, la pareja había viajado por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves, que incluyó visitas a lugares donde se encuentra la especie de roedor portadora del virus.

Otro pasajero falleció el 2 de mayo y, si bien un hombre permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica, la OMS informó que su estado está mejorando. Otros pacientes han sido trasladados a hospitales en los Países Bajos para recibir tratamiento.

Esfuerzo internacional

El brote activó la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, el marco global diseñado para coordinar las respuestas a las amenazas sanitarias transfronterizas.

La OMS detalló que está trabajando estrechamente con las autoridades de Cabo Verde, España, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y Argentina, junto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

El Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que describió como un acto de “solidaridad” y “deber moral” tras su decisión de recibir el crucero. “El riesgo para la población de las Islas Canarias es, en realidad, bajo”, agregó.

Sobre el operativo sanitario, la representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, afirmó que la agencia ha estado apoyando a las autoridades locales desde el inicio de la respuesta al brote. “Durante el viaje a las Islas Canarias hemos podido llevar suministros médicos, así que si alguien enferma a bordo, habrá médicos y suministros para atenderlo durante la travesía”, explicó Lindstrand.

El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Archivo

Desinformación

En respuesta a la desinformación que circula en las redes sociales, el Dr. Abdirahman Mahamud del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, recalcó que no hay indicios de que estemos en las primeras etapas de una pandemia.

La infección se produjo en un entorno confinado que implicó un contacto estrecho y prolongado entre los pasajeros a bordo del barco, similar a un brote limitado de hantavirus en los Andes registrado en Argentina entre 2018 y 2019. En ese caso, la transmisión estuvo vinculada a una reunión social en la que participó una persona sintomática y resultó en un número reducido de casos.

El Dr. Mahamud afirmó que las medidas de salud pública existentes -incluyendo el rastreo de contactos, el aislamiento y el monitoreo- se conocen bien y pueden romper eficazmente las cadenas de transmisión, lo que hace improbable una epidemia a gran escala.

Finalmente, la OMS advirtió que podrían surgir casos adicionales a los ya conocidos y llamó a monitorear la salud de todos los tripulantes y pasajeros del crucero, ya que el período de incubación del hantavirus andino puede ser de hasta seis semanas.