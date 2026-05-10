Robo en Lo Prado deja al descubierto presunto microtráfico de drogas en domicilio de la víctima

Por un robo con intimidación en lugar habitado, microtráfico de drogas y porte de armas de fuego y munición, se registraron cuatro detenidos en Lo Prado. Junto con ello, las diligencias policiales en torno al caso finalmente derivaron en la identificación de un tráfico de sustancias ilícitas que la víctima realizaba en su domicilio.

Durante este domingo, tras un aviso de vecinos de la comuna, Carabineros llegó hasta el domicilio donde cuatro sujetos con diferentes tipos de armas efectuaron el robo.

Según explicó el mayor Cristián Galaz, de la 44ª Comisaría Lo Prado, la víctima manifestó que los delincuentes actuaron con el rostro descubierto, “por cuanto los conoció y los reconocía como del sector. Así, con un patrullaje preventivo, logramos la detención de estos cuatro autores del delito, además de poder incautarles dentro del mismo lugar de la detención armas de fuego”.

En concreto, los uniformados lograron decomisar una escopeta de fabricación artesanal y una pistola de fantasía, además de diversos tipos de drogas. Dentro de las especies que fueron sustraídas en el robo se encontraban una cámara de fotos y una caja de lata circular que mantenía en su interior casi 50.000 pesos en monedas.

“A raíz de las mismas diligencias investigativas por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad, se logra establecer que estas especies tenían algún vínculo de relación con el tráfico de drogas que aparentemente esta misma víctima estaría realizando en su domicilio", señaló Galaz.

Al realizar una entrada y registro del inmueble, personal policial logró incautar aproximadamente 150.000 pesos en billetes de diferentes denominaciones y diferentes tipos de drogas, como cocaína y pasta base de cocaína.

“Asesorados con personal del Departamento Antidrogas OS7, logramos establecer que la droga incautada en estos dos procedimientos asciende a la suma aproximadamente de 400.000 pesos”, detalló el mayor.

Los cinco detenidos tienen entre 30 y 45 años, son chilenos y cuentan con antecedentes policiales, con ninguna orden vigente.