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    La emoción de Hansi Flick por la muerte de su padre horas antes del título con el Barcelona: “Nunca olvidaré este día”

    El alemán tuvo una jornada plagada de emociones. Su progenitor falleció la madrugada previa al Clásico que lo consagró como campeón de LaLiga: "Nunca había sentido tanto afecto", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Hansi Flick es levantado por los aires por el plantel del Barcelona. Foto: @fcbarcelona (X).

    Hansi Flick tuvo un día que nunca olvidará. El técnico alemán se coronó con el Barcelona luego de vencer al Real Madrid, consagrándose en la cara de su archirrival. En tanto, horas antes, sufrió el fallecimiento de su padre, la madrugada previa. Fue una jornada plagada de emociones.

    El estratega decidió mantenerse en la banca y, lógicamente, fue uno de los protagonistas de un partido decisivo. Tanto sus pupilos como los rivales se acercaron para entregarle sus condolencias. De hecho, la previa del Clásico estuvo marcada por un minuto de silencio en honor a su progenitor, donde se vio notoriamente emocionado.

    Hubo una infinidad de muestras hacia él. Los abrazos fueron una constante, protagonizando uno cercano con el presidente Joan Laporta. Tras el encuentro, fue levantado por los aires por los jugadores blaugranas.

    En tanto, después sellar un nuevo título de liga para el Barcelona, Flick atendió a la prensa: “Nunca olvidaré este momento. Fue un día duro para mí. Mi padre falleció, pero aquí el equipo estuvo fantástico y estoy encantado. Lo han dado todo”, indicó a Movistar+.

    Flick, expresivo en una jornada llena de emociones

    Flick envió un mensaje para sus pupilos: “Estoy muy orgulloso de mis jugadores”, señaló. “Es impresionante. Se puede ver. No fue fácil. Todos pensaban que podíamos ganarlo, pero el Madrid es un gran equipo. Hemos jugado y defendido bien”, añadió.

    Aunque advirtió que la temporada no acaba y tiene un objetivo más: “Hay que jugar tres encuentros más y queremos llegar a los 100 puntos”, dijo.

    También se refirió al fallecimiento de su padre: “Esta mañana, cuando me ha llamado mi madre y me ha dicho que había fallecido mi padre, he pensado si era mejor explicarlo y no decírselo al equipo. Pero al final es como una familia y he querido decírselos, no olvidaré como han reaccionado. Estoy muy contento de trabajar para este equipo magnífico”, aseguró.

    “Me hace sentir muy orgulloso y creo que se ve la conexión que tenemos. Todo el mundo se siente parte del proyecto, está conectado. Hoy es muy complicado hablar de esto, pero estoy muy contento. Soñaba con esto y tengo más sueños”, siguió.

    Finalmente, valoró las muestras de afecto que ha tenido: ​“Nunca había sentido tanto afecto, es increíble. Desde el primer contacto que tuve con el presidente, Deco y cuando llegué a Barcelona todo el mundo nos acogió muy bien”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaEl ClásicoBarcelonaReal MadridHansi Flick

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