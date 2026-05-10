Comunidad palestina de Chile critica cita de Kast con presidente israelí y acusan “incoherencia”

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, criticó el encuentro entre el Presidente José Antonio Kast y su homólogo de Israel, Isaac Herzog, en el marco de su gira oficial por Costa Rica.

El líder de la comunidad palestina calificó el encuentro como un “acto diplomático que no tiene nada de inocente”. Además, apuntó que la reunión constituye una “vergüenza para Chile” y un error que afecta los intereses permanentes de la nación.

El foco de los cuestionamientos radica en que la comunidad acusa la “legitimación” de una figura que se encuentra bajo el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, tras la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica.

“Es un error estratégico contrario a los intereses de nuestro país, que históricamente ha defendido el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Chile no gana nada blanqueando a quienes han justificado la destrucción de Gaza. Al contrario, pierde autoridad moral y coherencia”, afirmó el dirigente.

El líder palestino recordó que Herzog ha sido cuestionado por declaraciones que borran la distinción entre civiles y combatientes, y acusó una “falta de respeto y empatía” hacia los más de 500 mil chilenos de origen palestino.

Comunidad palestina condena cita entre Kast e Isaac Herzog y acusan “incoherencia”

Asimismo, Khamis apuntó al secuestro de parte de Israel a la chilena Macarena Chahuán que viajaba a bordo de una embarcación de la Global Sumud Flotilla.

Al respecto, fustigó la “incoherencia grave” del Ejecutivo. “Resulta inaceptable que, mientras Chile debía exigir responsabilidades y defender con firmeza a sus nacionales, el Presidente opte por reunirse con el jefe del Estado que vulneró esos derechos. Esa imagen es una señal de debilidad”, cuestionó.

Rechazo en el Congreso

El encuentro entre el mandatario chileno e israelí provocó un rechazo transversal entre diversas bancadas del Congreso.

El senador Sergio Gahona (UDI) instó al Ejecutivo a actuar con prudencia ante la “tragedia humanitaria evidente en Gaza” y exigió “una explicación política seria por parte del Gobierno”.

Comunidad palestina condena cita entre Kast e Isaac Herzog y acusan “incoherencia” JAVIER TORRES/ATON CHILE

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) apuntó a la desconexión del Ejecutivo con la realidad del conflicto. “No se puede hablar de derechos humanos y, al mismo tiempo, normalizar vínculos políticos con autoridades genocidas que han justificado la destrucción de Gaza", apuntó.

Además, agregó que “Chile debe estar del lado del derecho internacional, no de la impunidad ni de quienes tienen orden de arresto internacional”.

Comunidad palestina condena cita entre Kast e Isaac Herzog y acusan “incoherencia” Dedvi Missene

El diputado Omar Sabat calificó la cita como “equivocada y dolorosa para miles de familias chilenas de origen palestino”, insistiendo en que la política exterior no puede perder su “equilibrio histórico”.

En tanto, el diputado Marcos Ilabaca (PS) señaló que “hay una incoherencia evidente: a pocos días de una afectación flagrante de los derechos de una chilena por parte de Israel, no corresponde que el Presidente se reúna con el jefe del Estado responsable. Esa señal debilita la posición de Chile”.