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    El Deportivo

    En plena caída del Real Madrid: la publicación de Kylian Mbappé que lo vuelve a poner en el centro de las críticas

    El francés realizó un posteo que nuevamente desató los cuestionamientos por parte de la hinchada merengue.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @realmadrid

    El Real Madrid sucumbió ante el Barcelona. Cayó por 2-0 ante los culés, que se coronaron como campeones de LaLiga en su cara, y cerraron una semana para el olvido.

    Álvaro Arbeloa tuvo sensibles bajas para armar el conjunto merengue. Una de ellas fue la de Federico Valverde tras sufrir un traumatismo craneoencefálico por la pelea con Aurélien Tchouaméni. La otra fue la Kylian Mbappé.

    El francés sintió molestias en los isquiotibiales en los últimos cinco minutos del entrenamiento previo al viaje a la Ciudad Condal, según informó Marca. Abandonó la práctica ante la sorpresa de todo el plantel. Quedó marginado del partido tras haber retornado de una lesión, pese a haber estado en las dos sesiones anteriores.

    La sobrecarga, que lo dejó fuera por más de dos semanas, no alcanzó a sanarse de cara al Clásico, lo que profundizó aún más las críticas hacia Mbappé.

    Crecen los dardos hacia Mbappé

    Para remate, Mbappé subió una historia a su cuenta de Instagram que terminó por colmar los ánimos de los hinchas madridistas. El francés publicó una imagen viendo el encuentro, a los 36′, cuando su equipo ya caía por 2-0: “Hala Madrid”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón blanco.

    Los cuestionamientos no tardaron en llegar, tanto de la prensa como de los hinchas: “El francés se cayó del Clásico por unas molestias en el isquio. Rara la sobrecarga que le tiene KO desde hace 15 días, como raro fue que decidiera mandar un mensaje de ánimo a su equipo cuando el marcador ya iba 2-0. Quiso demostrar que estaba viendo el partido en casa, pero hacerlo cuando el Madrid se desangraba en el Camp Nou y no cuando iba a empezar el encuentro... Veremos si vuelve a jugar esta temporada. No tiene pinta”, escribió, por ejemplo, Marca.

    Mbappé suma semanas de críticas. Hace unos días fue apuntado tras salir de Valdebebas a carcajadas mientras manejaba su vehículo, el mismo día de la pelea entre Valverde y Tchouaméni.

    Esto aumentó los dardos hacia él luego de haber sido captado, días antes, junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, de vacaciones en Cerdeña. Hubo numerosos registros de ambos en la isla italiana mientras el Real Madrid se encontraba disputando un crucial duelo por LaLiga. El atacante estaba lesionado.

    Mbappé realizó una publicación viendo El Clásico. Foto: Stories @k.mbappe (Instagram).
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