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    Cecilia Pérez y allanamiento al CDA: “Ojalá el Ministerio Público me hubiese avisado; encantada les llevaba los documentos”

    La presidenta de los azules se refiere al polémico procedimiento que remeció al club, en la antesala del partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera, por la Copa de la Liga. También tuvo palabras para Michael Clark. "A nivel personal, es mi amigo, y yo no abandono a mis amigos", dijo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Cecilia Pérez, en la Junta de Accionistas de Azul Azul. (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Son semanas convulsionadas en Universidad de Chile. En medio de la preparación del equipo de Fernando Gago para afrontar la Copa de la Liga, el club laico se encontró con un complejo allanamiento por parte de la policía en el Centro Deportivo Azul.

    Pese a que son labores investigativas preliminares, en La Cisterna quedaron esquirlas. La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, no evitó en salir al paso de las consultas en la antesala del duelo contra Unión La Calera, en el mencionado certamen criollo. “Fue una semana compleja en lo extradeportivo. En lo deportivo; el plantel, el cuerpo técnico y la gerencia de Manuel (Mayo) están con la claridad de que tienen que mantener todo separado para concentrarse en lo que les corresponde. Hay que enfrentar cada partido y que nos vaya bien”, partió diciendo.

    “En el resto, ha sido complejo. La incautación documental y digital fue, sin dudas, desagradable. Estuve todo el día acompañando a nuestros funcionarios, porque es algo que no es habitual. Con esa misma franqueza les quiero decir que toda la institución colaboró activamente con la orden judicial, el fiscal a cargo y con cada uno de los funcionarios de la policía de investigaciones. Está la tranquilidad que, desde la Universidad de Chile, no es parte de ninguna de las causas judiciales. Lo recibimos de rebote. Lo que dice relación al club, se ha hecho todo bien, respetando todas las leyes”, complementó.

    Tras el polémico operativo en el CDA, la timonel de los estudiantiles descartó cualquier problema e, incluso, manifestó su compromiso con los pasos a seguir en la investigación. “Como directorio, y también como presidenta, tengo la convicción que debo cuidar y proteger al club. A cada uno de los integrantes. Universidad de Chile no es parte de ninguno de los juicios que se ventilan en distintas sedes judiciales, administrativas y constitucionales. Lo que vamos a hacer es colaborar con los procedimientos. Pese a lo invasivo, me hubiese gustado que me avisaran las autoridades del Ministerio Público. Yo encantada les habría llevado cada uno de los documentos”, comentó.

    Palabras para Michael Clark

    En el diálogo de cara a la previa del cotejo con los cementeros, la mandamás de la U ahondó en el destino de la propiedad de la concesionaria. “El concurso de quiebra se ha establecido y solicitado para Sartor, que no tiene la propiedad en las acciones ni en las cuotas del FIP Tactical Sport. Por lo tanto, eso no implica, dada la figura que he señalado, a Azul Azul S.A. Nosotros nos mantenemos concentrados en lo deportivo, que es lo que corresponde. No queremos que perjudique a los planteles masculinos y femeninos. La conclusión final es estar más unidos que nunca, porque no son hechos agradables”, señaló.

    Cecilia Pérez se refirió a la salida de Michael Clark en Universidad de Chile.

    En esa misma línea, dejó un mensaje ante la preocupación de la afición. “Sería irracional decirle al hincha que no ha pasado nada. Es lamentable y, sin dudas, la información que se filtra con el ánimo de perjudicar al club. Como presidenta voy a defender al club. A Universidad de Chile no se le toca”, agregó.

    Por último, dejó un mensaje para el anterior presidente que, a día de hoy, está en el ojo del huracán. “Michael Clark no es parte del directorio, ni de la institucionalidad de Universidad de Chile. Es propietario mayor de acciones de Azul Azul y, como directorio, no nos corresponde respaldar a nadie. A nivel personal, es mi amigo, y yo no abandono a mis amigos”, cerró.

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