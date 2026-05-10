Pasajero francés evacuado desde crucero con hantavirus presentó síntomas durante vuelo de regreso a París
El caso se suma al amplio operativo internacional desplegado tras el brote detectado en el MV Hondius, que ya deja tres fallecidos y ocho casos vinculados.
Uno de los ciudadanos franceses evacuados este domingo desde el crucero MV Hondius presentó síntomas compatibles con hantavirus mientras viajaba de regreso a París, en medio del operativo internacional desplegado tras el brote detectado a bordo de la embarcación.
El pasajero formaba parte de un grupo de cinco franceses repatriados desde Tenerife, luego de que comenzara el desembarco controlado de pasajeros y tripulantes del crucero afectado por el brote de hantavirus.
De acuerdo con las autoridades francesas, el afectado comenzó a presentar los primeros malestares durante el vuelo hacia Francia y fue sometido inmediatamente a medidas de aislamiento y evaluación médica.
El gobierno francés anunció además que reforzará las medidas sanitarias vinculadas al caso, mientras continúan las labores de rastreo y vigilancia epidemiológica sobre pasajeros y contactos estrechos.
El crucero MV Hondius se convirtió durante los últimos días en foco de atención sanitaria internacional tras detectarse un brote asociado al virus Andes, una variante sudamericana del hantavirus que puede presentar transmisión limitada entre personas.
Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta ocho casos vinculados, de los cuales seis han sido confirmados y dos permanecen como sospechosos o probables. Además, se registran tres personas fallecidas.
Antecedentes del caso
El barco zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia y permaneció varios días frente a Cabo Verde sin autorización para desembarcar, hasta que España aceptó recibir la operación humanitaria coordinada por la OMS y la Unión Europea.
Este domingo comenzaron las evacuaciones en Tenerife bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Según las autoridades españolas, los pasajeros fueron trasladados directamente desde el barco hacia buses y aviones, evitando cualquier contacto con la población local.
El operativo involucra a más de 20 países y contempla cuarentenas, seguimiento sanitario y monitoreo de pasajeros en distintos continentes.
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