Javier Olivares y su asesor resultan lesionados tras agresión en aniversario de club deportivo en Limache

El diputado Javier Olivares denunció haber sido víctima de una agresión física durante la madrugada de este domingo mientras participaba en una actividad en la comuna de Olmué.

Según información preliminar de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 00.30 horas en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, ubicada en calle Alcalde Hugo Quinteros, donde el parlamentario asistía al aniversario de la institución acompañado de integrantes de su equipo.

De acuerdo con la denuncia, Olivares fue abordado sorpresivamente por un sujeto que le propinó un golpe de puño en el rostro , mientras un segundo individuo lo empujó al suelo y posteriormente le dio diversas patadas en el cuerpo.

Diputado Javier Olivares (PDG) y asesor resultan lesionados tras agresión en Limache

En medio de la agresión, uno de los asesores del diputado intentó auxiliarlo, siendo también golpeado por uno de los atacantes.

Ambos fueron trasladados hasta el Hospital de Limache, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter leve.

Comunicado del diputado

Tras el incidente, la oficina parlamentaria de Olivares difundió un comunicado en el que entregó su versión de los hechos y acusó un ataque de carácter político.

Según el texto, el diputado fue “cobardemente agredido por la espalda” por un jugador del club deportivo, quien lo golpeó mientras gritaba: “La izquierda siempre vive”.

La declaración sostiene además que el atacante y su hermano —quienes posteriormente huyeron del lugar— tendrían antecedentes policiales.

“Esta oficina parlamentaria expresa su más enérgico repudio frente a todo acto de violencia política y agresión física”, señala el documento.

Diputado Javier Olivares (PDG) y asesor resultan lesionados tras agresión en Limache

Asimismo, el equipo del parlamentario anunció que presentará acciones judiciales y querellas criminales “contra todos los responsables de estos graves hechos contra un parlamentario en pleno ejercicio”.

Horas después, Olivares publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró encontrarse en buenas condiciones y apuntó nuevamente contra sectores políticos de izquierda.

“Estamos bien, y más fuertes que nunca”, escribió.

El diputado calificó el episodio como “un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad” y afirmó que perseguirá judicialmente “a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos”.

Diputado Javier Olivares (PDG) y asesor resultan lesionados tras agresión en Limache

“Mi equipo y yo seguiremos presentes en el territorio, en cada rincón de mi Distrito 6. No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades”, agregó.

Olivares concluyó señalando que continuará defendiendo “los valores que me devolvieron a Chile por estos cuatro años”.