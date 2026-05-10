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    ¿Era falta? Revisa el penal anulado por Cristian Garay a la U en el duelo contra Unión La Calera

    Tras cobrar un agarrón sobre Nicolás Fernández, el juez mundialista cambió su decisión luego de revisar la jugada en el VAR.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El penal anulado por Garay en el duelo entre la U y Calera. Foto: captura de pantalla.

    Universidad de Chile se enfrenta a Unión La Calera en un duelo clave del Grupo D de la Copa de la Liga. En caso de obtener los tres puntos en el estadio Nicolás Chahuán, los azules superarán a Audax Italiano y se treparán a la cima.

    Sin embargo, el equipo de Fernando Gago se enfrenta a varios problemas en el cotejo contra los cementeros. Esto se debe a que comenzaron en desventaja, tras el gol de Carlo Villanueva a los 33′.

    En esa misma línea, en el complemento, los estudiantiles protagonizaron otra jugada que jugó en contra de sus intenciones. A los 47′, el juez mundialista Cristian Garay cobró un lanzamiento penal a favor de la U, por un agarrón de camiseta de Daniel Gutiérrez a Nicolás Fernández.

    No obstante, el árbitro cambió su decisión tras ser llamado por el VAR. De acuerdo a sus palabras, la sujeción no constituyó la fuerza necesaria para derribarlo. Además, estimó que ambos se venían tomando.

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