¿Era falta? Revisa el penal anulado por Cristian Garay a la U en el duelo contra Unión La Calera

El penal anulado por Garay en el duelo entre la U y Calera. Foto: captura de pantalla.

Universidad de Chile se enfrenta a Unión La Calera en un duelo clave del Grupo D de la Copa de la Liga. En caso de obtener los tres puntos en el estadio Nicolás Chahuán, los azules superarán a Audax Italiano y se treparán a la cima.

Sin embargo, el equipo de Fernando Gago se enfrenta a varios problemas en el cotejo contra los cementeros. Esto se debe a que comenzaron en desventaja, tras el gol de Carlo Villanueva a los 33′.

En esa misma línea, en el complemento, los estudiantiles protagonizaron otra jugada que jugó en contra de sus intenciones. A los 47′, el juez mundialista Cristian Garay cobró un lanzamiento penal a favor de la U, por un agarrón de camiseta de Daniel Gutiérrez a Nicolás Fernández.

No obstante, el árbitro cambió su decisión tras ser llamado por el VAR. De acuerdo a sus palabras, la sujeción no constituyó la fuerza necesaria para derribarlo. Además, estimó que ambos se venían tomando.