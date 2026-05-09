En vivo: la Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría ante Ecuador
Las dirigidas de Vanessa Arauz van por el paso a la Copa del Mundo juvenil que se disputará en Marruecos.
Minuto a minuto
Chile 1-1 Ecuador
Gol de Ecuador
26′. Arianna Cerda iguala el encuentro tras una desconcentración de la zaga chilena.
Revisa el golazo de Antonella Martínez para la Roja
¡Golazo de Chile!
9′. Antonella Martínez rompió el cero con un verdadero golazo. La atacante nacional sacó un potente zurdazo al ángulo desde media distancia. Se adelanta la Roja.
Inicia el partido
Ya se juega en el Estadio Ameliano Villeta, Paraguay. La Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría. El equipo nacional se mide ante Ecuador.
Suenan los himnos
Ambas selecciones cantan sus himnos. Estamos a minutos del inicio del crucial encuentro.
El equipo de Ecuador
La alineación de Chile
Las elegidas por Vanessa Arauz que buscarán el pasaje al Mundial:
Una dura derrota
La Roja femenina Sub 17 viene de caer en penales ante Brasil, en un encuentro que aseguraba su presencia en el Mundial de Marruecos. El combinado nacional igualó 2-2 y el Scratch se terminó imponiendo en la tanda, por 5-3.
La última oportunidad
La Roja femenina Sub 17 disputará una verdadera final. El equipo dirigido por Vanessa Arauz buscará el último boleto para acceder a la Copa del Mundo. El encuentro se disputará en el Estadio Ameliano Villeta, Paraguay.
¡Inicia la transmisión!
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos un duelo crucial que entregará un pasaje al Mundial Sub 17 de Marruecos. La Roja se enfrenta a Ecuador por un boleto a la cita planetaria de la categoría.
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