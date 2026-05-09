Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

Cada punto cuenta, y en el Sevilla lo saben. En medio de la lucha por evitar el descenso LaLiga, el cuadro en el que militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo saborea una épica remontada por 2-1 ante Espanyol, que se contruyó a 10 minutos del final.

Esta victoria fundamental se suma a los tres puntos que cosecharon en la jornada previa, donde vencieron a la Real Sociedad con el Niño Maravilla como héroe. Ahora los andaluces sumaron 40 unidades, quedando cinco casillas por encima de la zona roja.

El Espanyol pegó primero

Un lleno total aguardaba en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pese a las constantes críticas a lo largo de la campaña, que ha incluido insultos y presiones en los entrenamientos del plantel, la afición nervionense llegó en masa al coloso andaluz para cuadrarse con el equipo y sacar adelante la tarea en la lucha por evitar el descenso.

Aquel aliento se notó sobre los jugadores del conjunto local, ya que tuvieron un inicio enérgico. A los 6′, el franco-argentino Neal Maupay desvió con el taco un remate de Nemanja Gudelj y obligó a una reacción felina del meta Marko Dmitrović. Fue un bálsamo de confianza, que duró hasta cerca de la media hora.

El Espanyol, que había estado esperando en el fondo, aprovechó que el Sevilla se estaba quedando sin gasolina por el exceso de ímpetu y también tuvo una ocasión que figuró como su único remate al arco. En los 28’, el nigeriano Chidera Ejuke la perdió en salida y Edu Expósito se encontró con los guantes de Odisseas Vlachodimos.

Un ingreso explosivo y remontada

Frente a la pérdida de llegada sobre el área rival, desde la banca del cuadro andaluz decidieron que era momento para la entrada del tocopillano. En la fecha previa dicha fórmula había funcionado a la perfección, pues el chileno se erigió como el salvador al entrar en el complemento y darle la victoria por 1-0 ante la Real Sociedad.

Y lo cierto es que el goleador histórico de la Roja estuvo cerca de repetir la misma hazaña. En la primera pelota que tocó, Sánchez la empujó con la portería vacía y desató el júbilo de los sevillistas. Sin embargo, el festejo se vio interrumpido a raíz de una revisión en el VAR. De acuerdo a la tecnología, tras la serie de rebotes en el área, el nortino quedó con el hombro adelantado y, por lo tanto, su gol no subió al marcador.

La cifra anulada mermó en el ánimo de los nervionenses, que vieron frenado cualquier tipo de reacción en el inicio del segundo tiempo. Los pericos, por su lado, se percataron de esto y se envalentonaron. Y es que frente a cada decaída del Sevilla, parecía que el Espanyol se venía arriba.

En los 56′, esta intención de capitalizar las desatenciones del rival tuvo su premio para los catalanes. En una jugada en la que las marcas se desordenaron, Roberto Fernández centró para el inglés Tyrhys Dolan que, con un derechazo en el punto penal, batió a Vlachodimos.

Desde lo actitudinal, el Sevilla lucía totalmente vencido. En ese momento fue el momento de la salida de Suazo, que se vio aquejado por varias dolencias a lo largo del cotejo. Minutos más tarde, también ingresó Akor Adams, que se convertiría en pieza clave.

Y es que, pese al complejo momento que atraviesan, los andaluces sacaron fuerzas desde el corazón y se negaron a morir. A 10 minutos del pitazo final, comenzaron a construir una remontada con tintes épicos, impensada para muchos. Primero, a los 81′, Castrín abandonó sus labores de zaguero central y emprendió una patriada increíble. El defensor eludió rivales y se metió hasta el área, venciendo las manos de Dmitrovic. Luego, a los 90′+2′, fue el turno de Adams para convertirse en salvador. El africano quedó en posición de remate frontal, luego de que Sánchez le bajara el balón. Tras la asistencia del tocopillano, el nigeriano la ajustó contra un palo en un auténtico golazo.

Akor Adams fue el héroe en la remontada del Sevilla ante Espanyol.

En un abrir y cerrar de ojos, el Sevilla pasó de estar hundido en la zona de descenso hasta escalar a la posición 12° de la liga española. Con la misión de seguir lejos de la zona de riesgo, los andaluces visitarán al Villarreal en la próxima fecha.