Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

El líder opositor húngaro Péter Magyar juró este sábado como nuevo primer ministro de Hungría, poniendo fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán y abriendo una nueva etapa política marcada por promesas de reformas institucionales y recuperación económica.

Magyar asumió el cargo tras imponerse con amplia ventaja en las elecciones parlamentarias del pasado 12 de abril, donde su partido Tisza obtuvo una mayoría constitucional que le permitirá revertir parte de las reformas impulsadas por Orbán durante más de una década en el poder.

El nuevo jefe de gobierno fue ratificado por el Parlamento con 140 votos a favor, 54 en contra y una abstención, en una sesión realizada este sábado en Budapest.

Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

Durante su primer discurso como primer ministro, Magyar sostuvo que la ciudadanía votó por un cambio profundo en el país.

“El pueblo húngaro nos ha dado un mandato para poner fin a décadas de inacción”, afirmó.

“Pido a todos aquí, dentro de las paredes del Parlamento, que escuchen y oigan que los húngaros expresaron que quieren cambios, no solo un cambio de Gobierno, sino de sistema, para empezar de nuevo”, agregó.

La llegada de Magyar al poder representa uno de los mayores remezones políticos en Hungría desde el retorno de Orbán en 2010. Durante años, el ahora exmandatario fue cuestionado por sectores opositores y organismos europeos, que acusaban un progresivo debilitamiento institucional y retrocesos democráticos en el país.

Péter Magyar asume como primer ministro de Hungría y pone fin a 16 años de Viktor Orbán

El nuevo gobierno asumirá además en medio de un complejo escenario económico. Hungría apenas logró salir del estancamiento durante el primer trimestre del año y enfrenta nuevas presiones derivadas del aumento en los precios de la energía, en el contexto de la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Magyar advirtió además que el déficit fiscal podría acercarse al 7% del PIB este año, situación que podría dificultar el inicio de su administración y poner rápidamente a prueba el respaldo ciudadano obtenido en las urnas.

Otro de los desafíos centrales será recomponer la relación con la Unión Europea, que mantiene suspendidos miles de millones de euros en fondos destinados a Hungría debido a cuestionamientos sobre el Estado de derecho y estándares democráticos durante el gobierno de Orbán.