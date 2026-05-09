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    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Conoce qué regiones de Chile tendrán lluvia este fin de semana y cómo estará el tiempo para el Día de la Madre en todo el país, según el pronóstico del tiempo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Fríos amaneceres y días soleados le esperan a la Región Metropolitana este fin de semana. No habrá lluvia para la zona central, pero la zona sur no comparte el mismo pronóstico: al menos tres regiones tendrán precipitaciones entre el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

    Además, este domingo —que se celebra el Día de la Madre— el tiempo será bastante diferente en cada sector del país. Es decir, el panorama ideal para agasajar a las mamás podría ser distinto, según la región.

    Estas son las regiones que sí tendrán lluvia este fin de semana, y cómo estará el tiempo en la zona central, norte y sur de Chile hasta el domingo.

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico Tendencias / La Tercera

    Pronóstico: regiones de Chile que tendrán lluvia este fin de semana

    Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), tres regiones del sur del país tendrán lluvia este sábado 9 y domingo 10: Magallanes, Aysén y Los Lagos.

    Dependiendo del sector, en Magallanes se esperan chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, chubascos de aguanieve y neblina durante ambos días.

    Por su parte, Aysén variará entre lluvia normal y débil y chubascos débiles que afectarán a casi toda la región a partir de la noche del domingo. Las precipitaciones se instalarían hasta el martes en la mañana, por lo que también tendrán un comienzo de semana lluvioso.

    Y por último, la Región de Los Lagos tendrá lluvia débil y normal que comenzaría la noche del domingo en algunos sectores como Chaitén, mientras que en el resto de la región, las precipitaciones recién se largaron durante la mañana del lunes 11.

    El tiempo en Chile para el Día de la Madre

    Comenzando por el norte del país, en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta habrá días despejados este fin de semana, pero con viento entre 40 y 60 km/h en la tarde y la noche. Las máximas estarán entre los 16 y 19 °C, y las mínimas estarán entre -3 y -6 °C.

    En la Región de Atacama y la Región de Coquimbo, el fin de semana estará más estable: aunque gran parte de ambas regiones tendrá jornadas despejadas y dentro de un rango agradable de máximas (hasta los 26 °C en ciertos sectores). Otras podrían ir variando de cubierto a nublado. Las mínimas estarán cercanas a los 10 °C.

    Por su parte, toda la Región de Valparaíso tendrá un sábado y domingo despejados desde la madrugada hasta la noche. Eso sí, los amaneceres serán fríos, entre 3 y 5 °C, pero las máximas irán subiendo hasta sobrepasar los 20 °C en promedio.

    Para la Región Metropolitana hay un pronóstico similar, con la excepción de que sectores como Melipilla y Curacaví podrían amanecer con nubosidad este sábado. Pero esto pasaría durante la jornada para después dejar cielos despejados. En gran parte de la región habrá máximas arriba de los 25 °C.

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

    En O’Higgins también habrá un escenario parecido, solo que las máximas serán menos calurosas que en la RM y no debiesen subir más que 25 °C.

    La Región del Maule tendrá despertares nublados durante ambos días. Sin embargo, las tardes deberían despejarse para volver a la nubosidad parcial por las noches. Las máximas oscilarán entre los 15 y 19 °C. Las mínimas, entre los 3 y 8 °C.

    En Ñuble habrá un escenario similar, solo que las mínimas bajarán hasta los 0 °C el sábado en San Carlos y Chillán. El domingo, también se registrarán amanecer helados, pues se espera solo 1 °C en las mismas locaciones.

    Las regiones del Biobío y La Araucanía podrán festejar a las mamás en el exterior: el fin de semana estará despejado con condiciones estables, y máximas que oscilarán entre los 12 y 20 °C dependiendo el sector.

    Finalmente, Los Ríos despertará este sábado 9 con niebla, pero cielos despejados que perdurarán hasta el lunes. Las mínimas serán bajas, hasta 1 °C en ciertos sectores, pero el termómetro puede subir hasta los 15 °C y unos cuantos grados más, según la zona.

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