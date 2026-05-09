Los últimos días de la planta de Electrolux en Chile

Los últimos electrodomésticos que se fabricaron en la planta de Maipú de Electrolux fueron una lavadora automática Fensa y una cocina Mademsa. Tal como estaba programado, hasta las 10 de la mañana del miércoles 29 de abril las líneas de producción de la firma sueca en Chile estuvieron encendidas para terminar con el ensamblaje programado. Pasadas las 11 AM ya todo estaba terminado y los trabajadores comenzaron a reunirse en la nave principal de la fábrica para la despedida. Todo terminó con un sonoro “Viva Chile”.

Durante los dos días y medio que duró esta última semana en la firma hubo lágrimas, risas, silencios, bromas entre los compañeros. “Un ambiente triste, pero tranquilo”, resumió un extrabajador que habló con Pulso. Lunes y martes fueron días normales de producción y trabajo, cierres finales de detalles y ajustes. Todo tenía que estar listo para el miércoles en la mañana, cuando se apagarían los motores y el silencio comenzara a dominar en la fábrica.

El miércoles, cuando ya todos los trabajadores estaban en la nave, Paula Tavares, directora de manufactura de la compañía, tomó la palabra junto a la plana mayor de la instalación para el balance final. Varios llegaron con la bandera chilena. Las traían en sus manos o colgaron en diferentes lugares. Hubo una pequeña fila para tomarse fotos con los últimos productos fabricados. Compartieron recuerdos, muchos recuerdos porque en la firma había varios operarios que llevaban décadas en el lugar -el más antiguo con 47 años en la empresa- que partieron cuando la fabricante de las marcas Mademsa, Fensa y Somela pertenecía a la Compañía Tecno Industrial (CTI), del grupo industrial Sigdo Koppers (SK), que en 2011 se la vendió a los suecos en US$ 625 millones.

Entonces la firma era la líder del mercado nacional de electrodomésticos, tenía 1.200 empleados, una operación en Argentina y exportaba a Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. En enero de 2019, Electrolux anunció el cierre de la línea de producción de refrigeradores, también por razones de competencia. Entonces, la firma sueca informó en un comunicado que el cierre de esta línea tuvo un impacto de US$ 25 millones en sus resultados de ese año.

Impacto de US$ 50 millones

Durante toda su última semana, el futuro era “el tema” en la fábrica de la calle Alberto Llona 777 de Maipú, cuentan exoperarios. Las preguntas sobre qué hará cada uno, lo que vendrá después, marcaron los almuerzos y especialmente los trayectos de ida y vuelta. “El fin de una era”, reflexionó emocionado uno de los trabajadores. Otros narraron en un video que difundió la misma empresa que durante todos sus años en la compañía pudieron comprar su casa, salir adelante y educar a sus hijos. “Los últimos días de operación de la planta de fabricación de electrodomésticos en Chile de Electrolux, en Maipú, se han vivido en un ambiente de profunda emotividad y nostalgia, reflejo del vínculo construido durante décadas entre la compañía y sus trabajadores”, añadió la firma a Pulso. La firma no respondió sobre el futuro de las instalaciones.

Electrolux anunció el cierre de la fábrica el 31 de marzo, para empezar a operar un modelo totalmente basado en las importaciones. Ya se abastecía en un 70% del extranjero, especialmente desde China, para casi toda su línea de productos. La razón tras esta decisión también es competitiva.

En Suecia, la firma comunicó a sus accionistas que seguirá optimizando sus operaciones para enfrentar la fuerte competencia y que, como resultado de una revisión global de su capacidad de producción, también dejarán de producir en Jászberény, Hungría, a fines de este año, e implementaron medidas de reducción de personal en Argentina. “Si se observa la tendencia del volumen durante los últimos 10 años, este ha sido el trimestre más desafiante de los últimos 10 años. La caída ha sido más significativa que la caída después del Covid”, sostuvo Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations & Sustainability Reporting durante la última conferencia de resultados de la firma.

Allí la ejecutiva añadió que tuvieron un trimestre fuerte en Latinoamérica, creciendo orgánicamente más del 8%, mercado que calificó como sólido. “La marca Electrolux es extremadamente fuerte en el mercado”, añadió e informó que los resultados se vieron impactados por el cierre de la planta en Chile. “Se ha estado incurriendo en una partida no recurrente de 463 millones de SEK (unos US$ 50 millones) en este trimestre en nuestro margen”, explicitó.

Asado y postres

Para las personas que perdieron sus trabajos, la firma comprometió un plan de apoyo que incluye “condiciones mejoradas de salida”, más programas de acompañamiento para la transición laboral y emprendimiento, junto con apoyo psicológico. “Electrolux Group reconoce y valora el compromiso de quienes han sido parte de su operación productiva en estos años y, en este proceso de cese de fabricación, hemos acompañado a todos los colaboradores con un plan especial de apoyo”, afirmó la compañía.

Entre marzo y abril, la firma fue reacomodando la operación, con el fin de desarrollar un cierre ordenado, destinado también a mantener la presencia de la marca en el mercado. Se armó una hoja de ruta para la bajada de cortinas, cuya única alteración ocurrió en el casino de la fábrica el miércoles de la semana pasada: en vez del menú estándar se ofreció un asado con postres varios para el último adiós. Después de eso más de 300 personas cruzaron por última vez la entrada de la fábrica. Al interior del perímetro industrial solo se mantuvo un grupo menor de operarios, para el cierre definitivo de la operación.