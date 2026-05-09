Amenaza de “tsunami” de indicaciones caldea ambiente en el Congreso

Hasta el mediodía del lunes hay plazo para la creatividad de los diputados.

Tras la aprobación en general (idea de legislar) del megaproyecto de “reconstrucción y desarrollo económico y social” por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara, se acordó un plazo de indicaciones (enmiendas o propuestas) de los parlamentarios que vence a esa hora de ese día.

Aunque en esta etapa el mismo Ejecutivo y el oficialismo pueden hacer sus propios ajustes, la principal marea vendrá desde la oposición, donde algunos legisladores han amenazado con presentar más de un millar de indicaciones.

La mera advertencia del diputado Jaime Araya (indep. PPD) de que se viene un “tsunami” generó un fuerte debate este viernes. Mientras el gobierno salió en bloque a acusar “un sabotaje legislativo”, en la oposición las voces se dividieron entre quienes respaldaron la presentación masiva de enmiendas y quienes prefirieron mostrarse dialogantes.

Independientemente de las estrategias, ya es un hecho que las próximas dos semanas marcarán un choque legislativo. Por un lado, La Moneda seguirá acelerando el tranco de la megarreforma para darle una victoria al Presidente José Antonio Kast en su primera cuenta pública ante el Congreso (el 1 de junio), mientras un sector duro de la oposición ya decidió frenar esta iniciativa que -a juicio del sector- favorece a los sectores más pudientes.

Si bien el diputado Boris Barrera (PC) admitió que cuando dijo que presentarían 1.200 enmiendas en realidad estaba haciendo una exageración discursiva (hipérbole), hay otros legisladores, como Araya (independiente PPD), que aseguran que esa estimación podría quedarse corta, ya que el objetivo es dar vuelta la iniciativa y transformarla en un “megaproyecto para la clase media y las pymes”.

Aunque no todos se alinearon con el tono amenazante, la mayoría del bloque opositor comparte la molestia ante el escaso margen de negociación que ha dado el gobierno, que por el contrario ha metido una fuerte presión para sacar esta iniciativa miscelánea, incluyendo diversos temas en un solo paquete, en poco tiempo. Ello, a juicio de ciertos parlamentarios opositores, se ha traducido en una restricción del debate democrático.

“Yo creo que ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, me voy a tirar con número, yo creo que no va a haber menos de dos mil indicaciones. Y nosotros (en el grupo PPD) ya tenemos del orden de las 300 indicaciones que tienen que ver con los temas que le importan a la gente... Esto ya no es una inundación, es un tsunami... Será un sufrimiento para este gobierno... Va a ser inviable esto..., una cosa inmanejable... Imagínate que después de todo el martirio, el Tribunal Constitucional diga, mire, esto está mal hecho”, comentó Araya en un programa de streaming.

Uno de los argumentos que alientan a esta masiva presentación de enmiendas es el carácter misceláneo del proyecto de Kast; que, además de la reconstrucción y la rebaja tributaria, considera dentro de sus ideas matrices la reactivación económica y social del país, incluyendo cambios educacionales, laborales y medioambientales.

Retiros

En la oposición admiten que dentro de las proposiciones habrá posiblemente normas inconstitucionales, porque abiertamente se inmiscuyen en facultades del presidente de la República. A sabiendas de ello, el plan es trabar el debate, porque al ser declaradas inadmisibles, pueden ser alegadas, obligando a votaciones adicionales por cada una de estas ideas inconstitucionales.

Por ejemplo, a petición del diputado René Alinco (independiente), algunos en la oposición están trabajando la redacción de un nuevo retiro de ahorros previsionales. En el pasado estas normas fueron reformas constitucionales, ya que era la única forma de sortear las atribuciones exclusivas del mandatario en materia de seguridad social.

“No la estamos descartando, porque la situación económica y el poder adquisitivo se están perdiendo día a día, la posibilidad de incluir en una indicación del proyecto un retiro de emergencia”, señaló Alinco, quien paradójicamente es uno de los votos que le permitirían al Ejecutivo aprobar la idea de legislar.

Sea cual sea el desenlace de estas iniciativas, la discusión en las comisiones y en la sala se prolongará e, inevitablemente, será más tortuosa de lo normal.

En la mesa incluso ya creen que el megaproyecto en el mejor de los escenarios podría despacharse en la sala, el miércoles 20 de mayo (después de uno o dos días de maratónicas discusiones y votaciones), a pesar de que las aspiraciones de La Moneda eran que el trámite en la Cámara quedara culminado el lunes 18 o el martes 19.

Además de los cambios al texto, la oposición puede recurrir a otra maniobra dilatoria, como pedir votaciones separadas. Con todos los artículos, numerales y literales, al menos se podrían solicitar cerca de 150 votaciones distintas, al menos.

“Sabotaje legislativo”

Desde el gobierno no tardaron en reaccionar a la estrategia.

“Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile”, escribió el Presidente Kast en X.

En todo caso, fue la ministra vocera, Mara Sedini, quien calificó de “sabotaje legislativo” el diseño de la oposición. “Nos llama la atención profundamente un video que se difundió en redes sociales, donde parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto de reconstrucción, con un intento de insertar más de dos mil indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos”, sostuvo la portavoz de La Moneda.

“Es democracia”

Pese a la reacción de Palacio, algunos en la oposición defendieron la estrategia.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó que “nosotros vamos a presentar las indicaciones que sean necesarias... Quisieron bypasear al Congreso generando una discusión que no es democrática”, complementó Yeomans.

El diputado Marcos Barraza (PC) expresó que “utilizar las herramientas legislativas no es sabotaje, es democracia. Como oposición nos asiste la responsabilidad, el deber y el derecho de utilizar todas las herramientas legislativas”.

En el bloque opositor también algunos tomaron distancia del tono más beligerante.

“La bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo. Vamos a trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, a los sectores vulnerables y a las pymes”, dijo el jefe de ese comité, Raúl Soto (PPD).

Los diputados socialistas entregaron en La Moneda una carta denominada “Un Chile que crezca para todos”, con una propuesta económica de desarrollo y empleo. “El PS nunca va a renunciar a un debate serio y responsable. Nuestras indicaciones van a ser acotadas”, dijo el jefe de esa bancada, Raúl Leiva (PS).