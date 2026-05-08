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    Sedini acusa “sabotaje” de la oposición a la megarreforma por intención de copar el debate con tsunami de indicaciones

    La portavoz del Ejecutivo además respaldó la apertura del Presidente Kast al uso de decretos para sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional si la discusión de traba en el Parlamento.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    Una dura acusación en contra de la oposición lanzó la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, al calificar de sabotaje al proyecto de Reconstrucción Nacional la intención de “inundar” el debate con más de mil indicaciones.

    La secretaria de Estado entregó estas declaraciones en el marco de su visita a Antofagasta, hasta donde se trasladó para dar a conocer los avances de las políticas públicas impulsadas por el gobierno a casi dos meses del inicio de la gestión.

    En primer lugar, la portavoz del Ejecutivo respaldó la apertura del Presidente José Antonio Kast de hacer uso de decretos administrativos para sacar adelante la megarreforma si la discusión de traba en el Parlamento.

    Esto, luego que en respaldo a las palabras previas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Mandatario planteó que “respecto de si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando. Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos”.

    Al respecto, Sedini señaló que en La Moneda existe “un respeto profundo por la institucionalidad y por el Parlamento. Nuestro primer objetivo es que este proyecto, así como ya avanzó en la Comisión de Hacienda, siga avanzando en el proceso regular junto al Congreso, donde creemos que va a prevalecer el sentido común, porque este es un proyecto que ayuda a los chilenos, que desestanca al país, que llama a la inversión, y lo más importante es que genera empleo, empleo formal”.

    Y que as declaraciones del Presidente apuntan a que como Ejecutivo tienen “facultades para ejercerlas en términos de eficiencia, en términos ejecutivos, y seguiremos avanzando en esa discusión”.

    Tras esto, la vocera de gobierno pasó al ataque, al señalar que “llama la atención profundamente un video que se ha estado difundiendo en redes sociales, donde parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto reconstrucción, con un intento de insertar más de dos mil indicaciones, con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos”.

    “Eso es una falta grave, es una falta de respeto a la gente, es una falta de respeto al Congreso, es una falta de respeto a la institucionalidad chilena. El debate se tiene que dar de manera responsable. Los mismos que hace una semana, sin conocer el proyecto, amenazaban con ir al Tribunal Constitucional, sin haber leído un articulado, hoy lo que buscan es bloquear”, remarcó.

    La autoridad de gobierno planteó que en medio del intento de avanzar “hoy nos encontramos con la sorpresa de un sabotaje inaceptable. Van a tener que darle respuesta a la ciudadanía, porque esto es vergonzoso”.

    Tsunami de indicaciones

    La acusación de Sedini surge luego que en la sesión del martes, el diputado Boris Barrera (PC) advirtió, incluso, que podrían presentar más de 1.200 indicaciones.

    Si bien se trataba de una exageración, la idea de presentar un gran número de enmiendas es una idea que está rondando la cabeza de los legisladores opositores, precisamente para expresar una disidencia a la premura para sacar la megarreforma.

    De hecho, se hablado de la idea de “inundar” el debate o hacer un “infierno” en la comisión o en la sala.

    Así lo planteó en una reunión por Zoom el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), en la que además participaron los diputados Marcos Barraza (PC) y Consuelo Veloso (FA), y el exestratega de la campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga.

    “Yo creo que ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo y yo creo que me voy a tirar con un número, yo creo que no van a ser menos de dos mil indicaciones. Nosotros hemos ido trabajando por lo menos hoy día, les podría dar reporte, que partimos con esto ayer ya tenemos del orden de las trescientas indicaciones que tienen que ver con los temas que le importan a la gente”, dijo.

    A eso agregó que “nosotros somos de las bancadas pequeñas, si nosotros estamos en las trescientas, probablemente el PC va a llegar con seiscientas, el Frente Amplio va a llegar con mil, por eso yo creo que vamos a estar cerca de las dos mil quinientas tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto”.

    “De hecho La Tercera decía que amenazamos con inundar de indicaciones el proceso, no es una inundación, ya estamos en el tsunami", recalcó.

    Más sobre:Mara SediniMegarreformaReconstrucción NacionalJosé Antonio KastGobiernoOposiciónParlamento

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