Desde Costa Rica, Kast acusa a la oposición de querer “obstaculizar y boicotear” su megaproyecto con tsunami de indicaciones
El Mandatario apuntó que la reforma de Reconstrucción Nacional "busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile" y planteó que "los proyectos siempre se pueden mejorar".
En medio de su visita a Costa Rica, el Presidente José Antonio Kast apuntó en contra de la oposición y la acusó que querer boicotear el proyecto de Reconstrucción Nacional.
El Mandatario hizo eco de las declaraciones de figuras de partidos opositores que han planteado abiertamente la opción de “inundar” el debate de la megarreforma en el Parlamento con un “tsunami” de indicaciones.
El diputado Jaime Araya (Ind.PPD), de hecho, en una reunión por Zoom con sus pares Marcos Barraza (PC) y Consuelo Veloso (FA), y el exasesor de Jeannette Jara, Darío Quiroga, sostuvo que podrían ser incluso unas 2.500 mociones para convertir en un “infierno” el proceso.
A través de sus redes sociales, el Mandatario señaló: “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear”.
El Jefe de Estado remarcó que el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social “busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile”.
Y luego agregó: “Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”.
Minutos antes de la publicación del Presidente, la vocera de gobierno, Mara Sedini, había lanzado una acusación en esa misma línea.
En una pauta en Antofagasta, la portavoz del Ejecutivo se refirió a la intención de la oposición como un “sabotaje” y lo calificó como “una falta grave, una falta de respeto a la gente, una falta de respeto al Congreso y una falta de respeto a la institucionalidad chilena”.
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