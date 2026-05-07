“Bien, Poduje”: diputados del Frente Amplio y el PC aplauden resistencia del ministro a políticas y recortes de Hacienda

A pesar de que a su primera invitación de la Comisión de Hacienda, el ministro de Vivienda, Iván Poduje (indep.) envió excusas, finalmente este jueves accedió a comparecer ante la instancia para exponer sobre el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Horas antes de que se votara la idea de legislar, que fue aprobada gracias a la mayoría oficialista, el titular de Minvu abordó algunas medidas sectoriales de la iniciativa presidencial como la exención del IVA a primeras viviendas y los planes reconstruir el Biobío y Valparaíso.

Sorpresivamente tras su primera intervención, Poduje -quien la semana pasada se enfrentó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz por los recortes presupuestarios- recibió un inesperado espaldarazo de parlamentarios opositores.

El diputado Boris Barrera (PC) le dijo incluso que si hubieran separado las medidas de reconstrucción ya habrían sido aprobadas por el Congreso. “Hay un acuerdo aquí que es transversal, que tiene que ver con la urgencia de la reconstrucción de las familias que sufrieron los incendios, de eso estoy completamente de acuerdo. ¿No cree que hubiera sido mejor para optimizar los tiempos y hacer todo esto más ejecutivo, haber presentado un proyecto específico para la reconstrucción?“.

Sin embargo, dijo que como se necesitan recursos, le preguntó a Poduje “¿si no cree que este proyecto va en contra de la recaudación?“.

“Lo dice el Consejo Fiscal autónomo acá, ¿cómo se financia el proyecto?... Aquí no hay invención de nada, eso es la información que entregó Dipres (Dirección de Presupuestos de Hacienda), que tomó el Consejo Fiscal Autónomo, y dice que dentro de ese ajuste del gasto, los ministerios más afectados son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda, en tercer lugar. Entonces, antes de continuar, quiero saludarlo, ministro, por oponerse a ese recorte. Creo que está muy bien y que va en la línea de contar con recursos para la reconstrucción y, bueno, y para la vivienda. Por eso quiero saludar eso", remató el legislador comunista.

Política de Boric

No fue el único aplauso de la oposición.

A pesar de su pasado como panelista televisivo en el que fue un duro opositor del expresidente Gabriel Boric y crítico del Frente Amplio, destacó el aporte del Fondo de Garantías Especiales (FOGAES) para la adquisición de viviendas, una iniciativa creada por el anterior gobierno.

A juicio del ministro, era un instrumento “mucho más efectivo” para ayudar a sectores medios y vulnerables y anunció que buscará ampliarlo desde 50 mil a 100 mil unidades. “Es una medida que ha sido tremendamente exitosa, sobre todo para que jóvenes profesionales y sectores medios que hoy no acceden a la vivienda puedan hacerlo”, dijo

En respuesta el diputado Jorge Brito (FA) valoró el anuncio

“Bien. El ministro Poduje acaba de valorar con fuerza el FOGAES respecto de la exención de IVA a viviendas. Lo ayudaremos con una indicación al proyecto de ley del ministro Quiroz, que reemplace su regalo a las constructoras por una ayuda real a la clase media”, posteó el legislador.

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, también elogió a Poduje. “Desde la oposición le prestamos todo nuestro respaldo al ministro de Vivienda, porque el principal responsable de que no se cuenten con los recursos para la reconstrucción es el ministro Quiroz, que no presentó la reforma de manera separada ni le dio la prioridad que corresponde”, afirmó.