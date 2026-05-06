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    PDG retira su apoyo a la megarreforma de Kast: “Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra”

    El jefe de bancada de la tienda, Juan Marcelo Valenzuela, indicó que el proyecto presentado por la actual administración incluye un bono trimestral que no considera a la clase media.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Dedvi Missene

    La bancada de diputados del PDG retiró esta tarde su apoyo a la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, tras acusar al Ejecutivo de no cumplir con lo pactado.

    “Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra”, sostuvo desde el Congreso el diputado Fabián Ossandón. “Hoy nos presentó un proyecto de ley que no considera en nada a la clase media”, agregó.

    Tras cartón, el jefe de bancada de la tienda, diputado Juan Marcelo Valenzuela, acompañado de un grupo de parlamentarios de la colectividad, explicó los alcances de la decisión.

    “Se cae el acuerdo porque no nos entregan un proyecto que esté a la altura de lo que nosotros habíamos acordado y conversado. Nosotros fuimos súper claros en solicitar la devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales”, relevó el parlamentario, en relación al denominado plan de “alivio” a la clase media.

    “Habíamos dicho, perfecto, partamos con una canasta acotada respecto a los medicamentos y eso va creciendo. Hablamos de una especie de GES. Nada de eso está contenido”, agregó, tras lo cual relevó que el proyecto en su estado actual no considera a la clase media “en absolutamente nada”.

    En este sentido, sostuvo que lo contenido en la iniciativa es “prácticamente un bono que se entregaba de manera trimestral. Llegaba al quinto decil (...) Un hogar con dos sueldos mínimos ya no calificaba. Eso para nosotros no corresponde”.

    Consultado si desde el PDG están abiertos a nuevas tratativas con el gobierno, el diputado Valenzuela sostuvo que “nosotros siempre vamos a dialogar, pero de esta manera no se puede avanzar en el diálogo”.

    “Hoy, con la información que tenemos, esto es absolutamente insuficiente. Y decimos claramente que esto no es el acuerdo al que llegamos”, relevó.

    “Creo que no están entendiendo el valor del Partido de la Gente. Acá hay un 20% de la población chilena representada”, sostuvo Valenzuela.

    Más sobre:PDGmegarreforma

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