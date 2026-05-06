La contenciosa Matthei: resistencia de la exabanderada a la megarreforma de Kast colma la paciencia de republicanos y la UDI

Habían pasado 170 días desde que salió quinta en la elección presidencial, cuando Evelyn Matthei (UDI) decidió que era momento de hacer una reaparición mediática. Este martes por la tarde, debutó su programa en radio Pauta, el que protagonizará cada martes. Dedicó buena parte de los 55 minutos que estuvo al aire a criticar la megarreforma que impulsa el gobierno de José Antonio Kast.

La exalcaldesa cuestionó el incentivo al empleo contemplado en el proyecto, al que calificó como “inútil”. Si bien coincidió con el Ejecutivo que el país enfrenta problemas económicos relevantes, descartó diagnósticos más extremos, a contrapelo de lo que ha intentado construir el gobierno como relato. “Chile tiene problemas (…) pero de ahí a decir que el país está destruido, no”, sostuvo. Y, además, criticó el tono del debate político: “Cuando todo lo extremas, lo polarizas, el país no avanza”.

Matthei también afirmó que la propuesta de un “crédito tributario a las empresas por trabajadores” costaría $ 1.400 millones de dólares al año. "Eso es una brutalidad (...). Es una propuesta muy que te recontra mala”, dijo. Además, criticó la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años. “Me parece un contrasentido absoluto”, afirmó.

Sus palabras no cayeron nada bien en el Partido Republicano, desde el que han sido críticos de la figura de la exalcaldesa desde hace años. “Chile Vamos tiene un cáncer socialista en sus venas”, escribió en su cuenta de X el vicepresidente de la colectividad Benjamín Errázuriz, en respuesta a los comentarios de Matthei.

En la colectividad que encabeza el senador Arturo Squella comentan que esperarían que, si algo verdaderamente le preocupara a la exjefa comunal, fuera capaz de ponerse a disposición del gobierno para contribuir en el mejoramiento de la reforma. En el programa, la propia Matthei reconoció que ella no está disponible para reunirse con cualquier autoridad gubernamental.

“Me sorprende que haya personas de nuestro sector que no estén por hacer ajustes o incluso terminar con algunos programas que implican gasto público, gasto fiscal, pero en la práctica no está cumpliendo con su finalidad (...). Es parte de ser responsables en la administración de los recursos de todos los chilenos y yo, la verdad, espero que las personas de nuestro sector (...) estén de acuerdo”, dijo el diputado Stephan Schubert.

Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

No es primera vez que las intervenciones de Matthei sacan ronchas en el Partido Republicano. Ya lo habían hecho cuando cuestionó la salida de la directora nacional del Sernameg, quien padece de cáncer. También cuando se filtraron los oficios de la Dipres que recomendaban recortes en programas de alimentación.

En todo caso, la “mala sangre” entre republicanos y Matthei es recíproca. En varias oportunidades, incluso antes de la derrota, la exalcaldesa ha dejado claro que ella condena que desde esa colectividad hayan insinuado que padecía una enfermedad durante la campaña. Ayer lo volvió a poner sobre la mesa. “Me preocupa que crean que estoy con Alzheimer”, ironizó.

El tema es incómodo para la UDI, el partido en que milita la exsenadora. En la colectividad enfatizan que la opinión de la exabanderada no representa a la colectividad, y reconocen que esperarían que ella aclare que habla a título personal.

El senador Sergio Gahona dijo a este medio que “en política todas las opiniones son válidas, pero hay que cuidar las formas. Matthei está en su derecho de opinar, siempre y cuando se ocupen las palabras y conceptos adecuados, con el fin de contribuir a un debate de altura. Estamos en un momento crucial del debate de la reforma, y este tipo de calificativos no ayudan al buen clima dentro de la coalición”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por su parte, el diputado Eduardo Cretton, quien además es vicepresidente de la UDI, planteó que “siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, y la crítica —sobre todo cuando viene del propio sector — es bienvenida, siempre que tenga un ánimo constructivo. La pregunta, entonces, es si en este caso lo tiene, porque al menos la UDI está colaborando con este gobierno y hace las críticas que tiene en privado”.