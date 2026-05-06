SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La contenciosa Matthei: resistencia de la exabanderada a la megarreforma de Kast colma la paciencia de republicanos y la UDI

    La exalcaldesa arremetió contra varios aspectos del plan de reconstrucción del gobierno. No es primera vez que sus cuestionamientos causan desazón en su partido y en la colectividad fundada por Kast. "Estamos en un momento crucial del debate de la reforma, y este tipo de calificativos no ayudan al buen clima dentro de la coalición", advirtió el senador Sergio Gahona.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Habían pasado 170 días desde que salió quinta en la elección presidencial, cuando Evelyn Matthei (UDI) decidió que era momento de hacer una reaparición mediática. Este martes por la tarde, debutó su programa en radio Pauta, el que protagonizará cada martes. Dedicó buena parte de los 55 minutos que estuvo al aire a criticar la megarreforma que impulsa el gobierno de José Antonio Kast.

    La exalcaldesa cuestionó el incentivo al empleo contemplado en el proyecto, al que calificó como “inútil”. Si bien coincidió con el Ejecutivo que el país enfrenta problemas económicos relevantes, descartó diagnósticos más extremos, a contrapelo de lo que ha intentado construir el gobierno como relato. “Chile tiene problemas (…) pero de ahí a decir que el país está destruido, no”, sostuvo. Y, además, criticó el tono del debate político: “Cuando todo lo extremas, lo polarizas, el país no avanza”.

    Matthei también afirmó que la propuesta de un “crédito tributario a las empresas por trabajadores” costaría $ 1.400 millones de dólares al año. "Eso es una brutalidad (...). Es una propuesta muy que te recontra mala”, dijo. Además, criticó la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años. “Me parece un contrasentido absoluto”, afirmó.

    Sus palabras no cayeron nada bien en el Partido Republicano, desde el que han sido críticos de la figura de la exalcaldesa desde hace años. “Chile Vamos tiene un cáncer socialista en sus venas”, escribió en su cuenta de X el vicepresidente de la colectividad Benjamín Errázuriz, en respuesta a los comentarios de Matthei.

    En la colectividad que encabeza el senador Arturo Squella comentan que esperarían que, si algo verdaderamente le preocupara a la exjefa comunal, fuera capaz de ponerse a disposición del gobierno para contribuir en el mejoramiento de la reforma. En el programa, la propia Matthei reconoció que ella no está disponible para reunirse con cualquier autoridad gubernamental.

    “Me sorprende que haya personas de nuestro sector que no estén por hacer ajustes o incluso terminar con algunos programas que implican gasto público, gasto fiscal, pero en la práctica no está cumpliendo con su finalidad (...). Es parte de ser responsables en la administración de los recursos de todos los chilenos y yo, la verdad, espero que las personas de nuestro sector (...) estén de acuerdo”, dijo el diputado Stephan Schubert.

    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    No es primera vez que las intervenciones de Matthei sacan ronchas en el Partido Republicano. Ya lo habían hecho cuando cuestionó la salida de la directora nacional del Sernameg, quien padece de cáncer. También cuando se filtraron los oficios de la Dipres que recomendaban recortes en programas de alimentación.

    En todo caso, la “mala sangre” entre republicanos y Matthei es recíproca. En varias oportunidades, incluso antes de la derrota, la exalcaldesa ha dejado claro que ella condena que desde esa colectividad hayan insinuado que padecía una enfermedad durante la campaña. Ayer lo volvió a poner sobre la mesa. “Me preocupa que crean que estoy con Alzheimer”, ironizó.

    El tema es incómodo para la UDI, el partido en que milita la exsenadora. En la colectividad enfatizan que la opinión de la exabanderada no representa a la colectividad, y reconocen que esperarían que ella aclare que habla a título personal.

    El senador Sergio Gahona dijo a este medio que “en política todas las opiniones son válidas, pero hay que cuidar las formas. Matthei está en su derecho de opinar, siempre y cuando se ocupen las palabras y conceptos adecuados, con el fin de contribuir a un debate de altura. Estamos en un momento crucial del debate de la reforma, y este tipo de calificativos no ayudan al buen clima dentro de la coalición”.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por su parte, el diputado Eduardo Cretton, quien además es vicepresidente de la UDI, planteó que “siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, y la crítica —sobre todo cuando viene del propio sector — es bienvenida, siempre que tenga un ánimo constructivo. La pregunta, entonces, es si en este caso lo tiene, porque al menos la UDI está colaborando con este gobierno y hace las críticas que tiene en privado”.

    Más sobre:PolíticaMattheiEvelyn MattheiLa Tercera PMMegarreformaLa MonedaPresidente KastJosé Antonio KastUDIPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Senado facilita diligencia en oficina de Camila Flores y fiscal Valencia insiste en carácter reservado de investigación

    Lo más leído

    1.
    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    Crece presión en el oficialismo para que Quiroz ajuste megarreforma tras torpedo del CFA a la línea de flotación

    2.
    “Nuestro proyecto político no es el mismo que el del PC”: la incómoda discusión que reabrió Tohá en la oposición

    “Nuestro proyecto político no es el mismo que el del PC”: la incómoda discusión que reabrió Tohá en la oposición

    3.
    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    4.
    Matthei cuestiona megaproyecto de Kast y afirma que votaría en contra de la eliminación de la franquicia Sence y de contribuciones

    Matthei cuestiona megaproyecto de Kast y afirma que votaría en contra de la eliminación de la franquicia Sence y de contribuciones

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”
    Chile

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA
    Negocios

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Canales de televisión chilenos demandan a Google en el TDLC por abuso de posición dominante

    Ventas de autos nuevos desaceleran su alza, pero los SUV siguen ganando terreno

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular
    Tendencias

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League

    Tribunal de Disciplina le quita el piso al juez Mario Salvo y borra polémica tarjeta amarilla contra Rossel

    Octavos de final a la vista y millonario bono deportivo: todo lo que se juega la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando
    Mundo

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas