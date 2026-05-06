“Nuestro proyecto político no es el mismo que el del PC”: la incómoda discusión que reabrió Tohá en la oposición

Pasó desapercibido. Hace 11 días, en un seminario organizado por el Partido Por la Democracia (PPD), la exabanderada presidencial de la colectividad, Carolina Tohá, cargó con todo en contra del Partido Comunista (PC), al afirmar que “nuestro proyecto político”, donde sí incluyó al Frente Amplio, “no es el mismo que el del PC”.

La declaración la hizo en el marco del evento “Impulsa PPD”. En particular, en el panel sobre el futuro de la colectividad, que ella integró junto a otros tres rostros de la tienda: Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber y Gonzalo Pinto.

En ese contexto, Tohá planteó que “el proyecto político, de lo que nosotros somos, no se termina en el PPD. Hay que pensar un proyecto político del sector al cual pertenecemos. Y aquí comienzan ya las complicaciones, chiquillos, aquí ya empiezan los problemas”.

“¿Cuál es ese sector? Nuestro proyecto político debe representar al Socialismo Democrático. Puede estar aliado con mucha gente, pero lo que requerimos es sacarle brillo, renovar, fortalecer el proyecto del Socialismo Democrático, que no termina en el PPD, que incluye a varios partidos más, muchos de los cuales no tienen claro si quieren apostar al Socialismo Democrático”, agregó en la misma línea.

En esa dirección, la otrora ministra del Interior del gobierno del expresidente Gabriel Boric incluyó como parte del proyecto político del PPD al Frente Amplio , colectividad con la que los integrantes del Socialismo Democrático se han enfrentado en duros términos, incluso durante los cuatro años que compartieron dentro del Ejecutivo.

“ Para algunos ese mundo (la socialdemocracia) no alcanza el Frente Amplio. Para otros, y me incluyo, sí alcanza al FA . La matriz política profunda del FA es socialismo democrático. Es otra generación, tiene otra cultura política, historia bien pateada con nosotros, pero probablemente tiene un futuro bastante común. Bueno, eso es una pregunta peluda de responder”, dijo Tohá en el seminario en el que también participaron frenteamplistas como Giorgio Jackson y Giorgio Boccardo.

“Segunda pregunta peluda a responder es cómo se relaciona esto con el PC. Quizás el FA cree que su proyecto político es el mismo que el del PC. Yo aquí creo que nuestro proyecto político no es el mismo que el del PC. Podemos tener una alianza en determinados momentos, pero tenemos proyectos políticos distintos . Podemos tener coincidencias programáticas, pero tenemos proyectos políticos distintos”, aseguró con firmeza la exministra del Interior, frente a comunistas presentes como Fernando Carmona, hijo del timonel del PC, Lautaro Carmona.

El comentario de Tohá sorprendió a varios de los presentes, ya que si bien la idea de tomar caminos políticos separados con el PC -más allá de alianzas particulares que se puedan establecer por cálculos electorales-, son pocos quienes lo han transparentado en encuentros donde también participan otras colectividades.

De hecho, en el segundo panel, uno con cariz económico, le tocó exponer al propio Fernando Carmona, quien no desaprovechó la oportunidad para salir a responder la dura crítica de Tohá. El economista y exjefe programático de Jeannette Jara planteó que “a lo que uno debiera apostar desde este sector… O mejor voy a hablar de mi sector porque yo soy comunista, todos lo saben me imagino. Y me quedó claro que los comunistas y los socialdemócratas no somos lo mismo ”.

11/12/2025 - FERNANDO CARMONA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Consultado esta semana por el polémico episodio, Fernando Carmona cuestionó las formas de Tohá y respondió a este medio que “no se debe partir desde la exclusión cuando se quiere construir unidad”.

El historial Tohá vs. PC

Esta no es la primera vez que Carolina Tohá arremete en contra de los comunistas. Durante su gestión en el Ministerio del Interior tanto el PC como el FA se convirtieron en un dolor de cabeza para ella y su agenda de seguridad.

Un caso recordado es cuando se tramitó en la Cámara de Diputados el proyecto Nain-Retamal, que los sectores más duros de la izquierda calificaron como una iniciativa de “gatillo fácil” y que La Moneda terminó aprobando con votos de la derecha y el Socialismo Democrático. Durante el inicio del gobierno de José Antonio Kast esta polémica -de comienzos de 2023- volvió a enfrentar al SD con el FA y el PC.

Durante la misma gestión, los comunistas criticaron otras acciones de Interior, como el allanamiento a Villa Francia a mediados de 2024, ante lo que Tohá respondió que “no me ofende, pero me preocupa”.

Ya en 2025, cuando comenzó su carrera presidencial y enfrentó en las elecciones primarias a Jeannette Jara (PC), los cruces entre Tohá y el PC solo se intensificaron. Durante la campaña ella llegó a decir que “no soy partidaria de que el PC gobierne”, pues para ella “lo mejor es la centroizquierda”. Luego, sobre Jara, afirmó que “me sorprende ver a una candidata del PC replicando lo que dice la derecha”.

Tras perder la primaria, la extitular del Interior apuntó nuevamente contra los comunistas, en particular por el rol que jugaron los dirigentes de la colectividad durante la campaña presidencial de Jara. “Han sido evidentes los gestos poco fraternos con Jara que lo considero inaceptable”, dijo.

Tohá generalizó también una crítica en octubre de 2025, contra los sectores más duros de su excoalición política. “Los complejos de izquierda que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley”, indicó en una charla en París.