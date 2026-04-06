Con Jackson, Carmona y Cataldo: el encuentro del PPD con figuras del FA y del PC para delinear su futuro político

El próximo 25 de abril los exministros del expresidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson (FA), Giorgio Boccardo (FA) y Nicolás Cataldo (PC) serán parte fundamental del hito organizado por parte del Partido Por la Democracia (PPD) para ir delineando su futuro político.

El seminario fue promovido por “Impulsa PPD” -mismo nombre que se le dio al evento-, grupo conformado principalmente por militantes que se autodenominan como “cuarentones” de la colectividad. Ellos buscan abordar una nueva impronta que debe tener el partido de cara a los próximos desafíos políticos, como su manera de ser oposición ante el gobierno de José Antonio Kast y las alianzas electorales.

Como cabezas de este nuevo grupo están figuras como el exdirector de FOSIS, Nicolás Navarrete; uno de los vicepresidentes del PPD, Gonzalo Pinto; el exsubsecretario de Bienes Nacionales de Boric, Sebastián Vergara; el concejal de La Florida, Reinaldo Rosales, y el secretario general del partido, José Toro.

Según la invitación, el objetivo general es “abrir una discusión política y programática sobre el futuro del PPD, el horizonte de la centroizquierda chilena y los desafíos del momento político y económico”.

Históricamente, la colectividad que lidera Jaime Quintana ha estado hermanada con el Partido Socialista. Ambas tiendas han formado una alianza representativa de la centroizquierda. Por lo mismo, dentro del sector llamó la atención que para el encuentro se invitara a Jackson, Cataldo y Boccardo, pues son figuras representativas de la izquierda, en momentos en que el PPD está definiendo su futuro político.

Sin embargo, los organizadores del encuentro transmiten que la invitación a ellos pasa por reforzar la alianza que ambos mundos construyeron durante los últimos tres años del gobierno de Boric.

Además de los exministros de la administración saliente, también expondrán en el encuentro otras figuras del sector, como el director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Fernando Carmona.

“Mientras algunos gobiernan sin proyecto de país, nosotros estamos construyendo una alternativa seria para Chile: crecimiento, seguridad y justicia social”, dice sobre el seminario Gonzalo Pinto, uno de los organizadores.

La jornada iniciará a las 9.00 horas con un café de bienvenida en la sede de la colectividad, ubicada en calle Londres. A las 10.15 se estima que se inaugure la sesión, que contará con tres paneles de discusión.

El primero será sobre el futuro del PPD, su identidad, el proyecto y su rol en la política. Allí los expositores serán altos dirigentes del partido, como el exparlamentario Guido Girardi, los exministros Ricardo Lagos Weber y Francisco Vidal, y Gonzalo Pinto.

Allí los ejes de la discusión serán la “relación” del PPD con “el Socialismo Democrático y el resto de la centroizquierda” y el “desafío generacional”, uno de los temas que más preocupa al grupo de “cuarentones” de la tienda.

A las 11.45 horas comenzará el segundo panel, que se centrará en la discusión sobre la situación económica. Allí expondrán Nicolás Navarrete, Fernando Carmona, Giorgio Boccardo y María José Becerra.

En esta sección los presentes debatirán sobre las preguntas de cómo responde el sector al “estancamiento del crecimiento” y “cómo salir de la falsa dicotomía entre crecimiento y derechos”.

La idea fuerza del panel, dice la invitación, es que “la centroizquierda no puede elegir entre crecer y proteger; debe volver a demostrar que sabe hacer ambas cosas al mismo tiempo”.

El último espacio será liderado por Giorgio Jackson, Nicolás Cataldo y José Toro. Originalmente se invitó también a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pero esta última, dicen en la organización, se excusó por actividades partidarias.

El eje de la discusión se centrará en la “coyuntura política: oposición, gobernabilidad y disputa de mayoría”. Esto se hará a raíz de las preguntas sobre cuál debe ser la estrategia del sector para enfrentar a Kast, cómo “construir una oposición firme, democrática y con capacidad de mayoría”, los errores que no pueden repetir.

Todo esto, dicen en el grupo organizador, con la base de que “la discusión reciente ha mostrado que la oposición al nuevo gobierno no será homogénea y que dentro de la centroizquierda existe una conversación abierta sobre alianzas, estrategia y liderazgo”.

Discusión a días de la elección

El foro “Impulsa PPD” se realizará a poco menos de un mes de las elecciones internas del Partido Por la Democracia, de fines de mayo.

Allí, el consenso en la colectividad es que quien suceda a Jaime Quintana en la presidencia del partido debe ser parlamentario. En esa línea, el nombre claro es el del diputado y expresidente de la Cámara, Raúl Soto.

Al correr con amplia ventaja, la discusión en la tienda se concentró en quién sucederá a José Toro en la secretaría general del PPD. El debate estuvo entre Gonzalo Pinto y Cristóbal Barra, pero este último también tendría todo a su favor para imponerse en la elección interna, por lo que la atención pasaría a concentrarse en el resto de integrantes de la directiva.