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    Arturo Vidal repasa su compleja semana: “Ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”

    El volante nacional se prepara para enfrentar a Universidad Católica este fin de semana por la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Este fin de semana Universidad Católica y Colo Colo se enfrentarán en un nuevo clásico. Claro que en medio de la preparación de los albos, Arturo Vidal tuvo que enfrentar sus líos judiciales por la sustracción de $ 50 millones que realizó un amigo suyo, que trabaja en una casa de cambios del sector céntrico de Santiago, dinero que recibió el futbolista.

    El mediocampista reintegró la suma como parte de un acuerdo con la empresa afectada, para evitar acciones posteriores.

    De afuera, la semana no fue muy buena. Me pasaron cosas estando en los mejores equipos y nunca me salí del foco. Estoy súper concentrado. Estoy feliz. estoy al cien, concentrado en el domingo”, reconoció separando aquello de lo deportivo.

    “Siempre que pasan estas cosas, el cariño y mi confianza crecen mucho más. Estoy tan acostumbrado que ya me río. Sé dónde estoy, cuando estaba afuera me atacaban e imagínate ahora que estoy acá. Y como Colo Colo está bien, pocas veces es noticia cuando estamos bien.Estoy muy concentrado, espero el domingo ganar, hacer un buen partido y seguir disfrutando la vida como lo estoy haciendo”.

    También habló de su polifuncionalidad en el esquema de Fernando Ortiz. “He jugado en todas las posiciones. Me falta solo de arquero. Ahora no sé dónde voy a jugar, si atrás o al medio, pero estoy a disposición. Sé lo fuerte y oportunista que es el Toro (Fernando Zampedri). Las diferencias que ha marcado. Tenemos días para seguir estudiando al Toro y trataremos de hacer lo mejor posible si me toca jugar”, expresó.

    A su vez, indicó que para el duelo contra la UC no ha variado su forma de entrenar. “Todos los partidos los preparo igual. Uno siente otras cosas, pero ya tengo tantos clásicos en mi cuerpo. Mientras más relajado esté, seguramente lo voy a hacer mucho mejor. Todos mis días desde que llegué acá son iguales. Trato de entrenar todos los días fuerte. Espero estar concentrado el día del partido y dar el máximo”, sostuvo.

    Por último descartó grandes celebraciones por su cumpleaños para mantener la concentración en el partido. “El cariño que recibo siempre es muy grande. Hoy todo el mundo sube fotos. Un día como hoy es muy difícil hacer algo. Lo puedo celebrar con mis hijos, con mi mamá que me vino a ver”, indicó.

    El partido entre Universidad Católica y Colo Colo, por la 13° fecha de la Liga de Primera está programado para el domingo 24 de mayo desde las 18.00 horas en el Claro Arena. Este duelo contará con el arbitraje de José Cabero.

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