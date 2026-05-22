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    Fernando Ortiz encuentra la fórmula: la alineación de Colo Colo para el clásico ante la UC en el Claro Arena

    El estratega eligió la oncena con la que enfrentará al equipo de Daniel Garnero.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Fernando Ortiz instruye a Tomás Alarcón, en la victoria alba sobre Ñublense. (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Ante Colo Colo encontró la contundencia que buscaba hace rato. Los albos vencieron por 6-2 al equipo chillanejo, en una demostración de que alcanzaron el nivel que esperan sus hinchas y, sobre todo, el técnico Fernando Ortiz. La que realizaron en el Monumental fue, sin dudas, la mejor actuación que han cumplido en la actual temporada.

    El nuevo desafío del Cacique es más exigente. Irá por primera vez al Claro Arena, a enfrentar a Universidad Católica, que llega envalentonada por la victoria sobre Barcelona, que la mantiene con opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Las definirá en La Bombonera, ante Boca Juniors.

    Fernando Ortiz encuentra la fórmula: la alineación de Colo Colo para el clásico ante la UC en el Claro Arena

    Ortiz no tocará la oncena que venció a la escuadra de Juan José Ribera. En la práctica, la única decisión pendiente que tenía era la conformación de la pareja ofensiva. Esta semana, Maximiliano Romero superó los problemas físicos que le impidieron actuar ante los chillanejos. El exdelantero de O’Higgins se integró con normalidad a los trabajos previos al encuentro ante los cruzados.

    Sin embargo, el entrenador quedó conforme con la actuación del juvenil Leandro Hernández, quien abrió el marcador el domingo. “Me tocó jugar detrás de Javi (Correa), pero trato de adaptarme al equipo y lo que pide el profe. El partido pasado me tocó de puntero izquierdo y siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para ayudar a mis compañeros”, declaró el delantero, respecto de la misión que realizó y en la que cumplió a cabalidad.

    Satisfacción

    El estratega había reconocido su satisfacción después del choque ante los Diablos Rojos. "Sucedieron muchas cosas en el partido. Más allá del marcador, convertimos las que tuvimos y generamos otras. Me da tranquilidad que los jugadores entienden el momento adecuado en cada partido. Hay que seguir trabajando, porque es algo que vamos construyendo de a poco. Sacamos adelante un partido difícil, porque Ñublense es un rival jodido, trabado y que nunca se entrega”, valoró.

    Ese día, también se refirió a la preparación y a la importancia del choque ante los cruzados. “Se anticipa ese partido con trabajo, sabiendo que es un rival difícil. Es un clásico. Vamos a ir a proponer y buscar un resultado como lo hacemos siempre”, expresó.

    El Cacique formará con Maureira; Villagra, Vidal, Sosa; Rojas, Méndez, Alarcón, Madrid y Ulloa; Hernández y Correa.

    Más sobre:Colo ColoUniversidad CatólicaLa UCFernando OrtizDaniel GarneroLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

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