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    El Deportivo

    La versión más convincente de Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera

    La mejor actuación del equipo de Fernando Ortiz en 2026. El Cacique le pasó por encima a los Diablos Rojos en el Monumental, con un expresivo 6-2. Al fin, el cuadro blanco plasmó la superioridad en el marcador, dejando de ganar por la mínima. De esta manera, saca cinco puntos de ventaja sobre su escolta, Huachipato.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo arrolla a Ñublense y reafirma su liderato en la Liga de Primera. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El Colo Colo de Fernando Ortiz no terminaba de satisfacer al exigente y exitista paladar del hincha albo. Pero el resistido entrenador tiene al equipo en el primer lugar de la tabla de la Liga de Primera, el certamen que premia al más regular del año. Este domingo, el Cacique sí fue ese elenco que sus forofos esperan que le pase por encima a los contrarios y que tire el escudo sobre la mesa. Arrolló a Ñublense por 6-2, para ser más líder que nunca.

    Considerando los resultados de la fecha, el equipo popular buscaba estirar su ventaja en la cima de la clasificación. Esto, después del tropiezo ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, que implica que no depende de sí mismo para avanzar en ese torneo. Para enfrentar a los de Chillán, volvió la oncena más titular.

    Ortiz continúa moviendo la pizarra para encontrar la mejor versión. Si ante los piratas salió con el 4-3-3, ante los Diablos Rojos retornó la línea de tres en defensa, con Arturo Vidal como líbero. Colocó un nutrido mediocampo, con el triángulo Madrid-Alarcón-Méndez, y Leandro Hernández fue el acompañante de Javier Correa en ataque. Maximiliano Romero quedó descartado por lesión. No hubo doble 9.

    La primera media hora de partido fue un monólogo blanco. La superioridad de Colo Colo fue patente en la cancha de Pedreros. La pelota le perteneció al local, que fue copando espacios en campo rival. La visita trataba de apostar por hacer transiciones rápidas, por si le resultaba alguna.

    Pese a la supremacía, el 1-0 llegó con una dosis de fortuna. En los 14′, Leandro Hernández abrió el marcador. Una falla de Nicola Pérez en una entrega deriva en que la pelota le llega al Sub 21 albo y saca un remate colocado para acertar. Más tarde, la táctica fija resultaría, porque Joaquín Sosa hizo el 2-0 en los 30′. El uruguayo empalmó de zurda tras una acción preparada desde la esquina. El comienzo era totalmente ideal para los blancos.

    Después de la media hora inicial, el partido tuvo un vuelco, porque Ñublense se levantó de la lona, se acordó de que también tiene herramientas para jugar y no solo batallar, y empezó a complicar a Colo Colo. Prueba de ello fue el descuento convertido por Diego Sanhueza, en los 36′, gracias a un testazo tras centro bombeado de Plaza. El primer lapso comenzó de una forma y fue derivando en otra, dotando de incertidumbre el desarrollo del juego.

    El complemento partió con Colo Colo pegando de entrada. Gol de camarín. Desborde de Diego Ulloa y Correa apareció por el segundo palo (entre central y lateral; Bosso y Campusano) para conectar el balón y concretar el 3-1. Pero la respuesta vino casi de inmediato, con suerte. Un autogol de Vidal, luego de un balón parado, revivió a Ñublense de cara al segundo periodo.

    En rigor, sería una ilusión óptica. El Cacique lograría enhebrar una actuación convincente, donde por fin pudo ganar de una manera tan rotunda como expresiva en el marcador. De la mano de Ortiz, el cuadro albo se acostumbraba a ganar por la mínima, con lo justo. A lo menos este domingo, se convirtió en una topadora.

    Vidal se redimió tras su autogol y convertiría un golazo en los 57′, mediante un zurdazo colocado desde fuera del área. Luego, a instancias del VAR, se cobró un penal por mano de bloqueo de Campusano (uno de los puntos bajos de Ñublense). Ejecutó Javier Correa y anotó el quinto.

    La ventaja y el favorable desarrollo del juego le permitió a Ortiz hacer cambios. Uno de ellos también se hizo presentar en el marcador, porque Lautaro Pastrán, quien relevó a Hernández, hizo el 6-2 en los 76′, mediante un cabezazo. Los Diablos Rojos estaban nocaut. Incluso los albos se dieron permiso para darle minutos a jugadores de nula continuidad en 2026, como el uruguayo Javier Méndez.

    La tabla de posiciones muestra al Cacique en la cima del Torneo Nacional con 27 puntos, sacando cinco de ventaja a su escolta, Huachipato (que venció a La Calera). Es la mejor previa posible al próximo desafío albo, que será nada menos que ante Universidad Católica, en el Claro Arena. Una valla compleja, para saber si Ortiz y compañía están para ser campeones.

    DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal (78′, J. Méndez), J. Sosa; J. Rojas, A. Madrid (78′, C. Aquino), T. Alarcón, F. Méndez, D. Ulloa (74′, E. Wiemberg); L. Hernández (74′, L. Pastrán) y J. Correa (64′, Y. Cuevas). DT: F. Ortiz.

    Ñublense: N. Pérez; F. Campos, O. Bosso, D. Céspedes (46′, G. Graciani); D. Sanhueza (64′, P. Calderón), L. Reyes, M. Rivera, J. Campusano; M. Plaza (64′, F. Ovelar); I. Jeraldino (46′, F. Rami) y G. Ávalos (78’, L. Mancilla). DT: J. J. Ribera.

    Goles: 1-0, 14′, Hernández, remate colocado tras una falla del portero Pérez; 2-0, 30′, Sosa, empalma de zurda tras una jugada preparada; 2-1, 36′, Sanhueza, cabezazo tras centro de Plaza; 3-1, 46′, Correa, conecta por el 2º palo tras envío rasante de Ulloa; 3-2, 49′, Autogol de Vidal, luego de un tiro libre; 4-2, 57′, Vidal, zurdazo colocado desde fuera del área; 5-2, 62′, Correa, de penal; 6-2, 76′, Pastrán, cabezazo tras envío de Wiemberg

    Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Hernández (CC).

    Estadio Monumental. Asistieron 35 mil personas, aprox.

    En cursiva, jugadores juveniles.

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