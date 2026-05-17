Múltiples investigaciones científicas han relacionado factores como el ejercicio con una mayor probabilidad de retrasar el envejecimiento.

Ahora, un nuevo estudio publicado a principios de mayo en la revista Innovation In Aging concluyó que participar regularmente en actividades artísticas y culturales también puede presentar beneficios .

Esto incluye desde hábitos como leer y escuchar música hasta ver películas en el cine y visitar museos, por mencionar algunos ejemplos.

El reciente trabajo fue dirigido por investigadores del University College London y consideró las respuestas a una encuesta y los datos de análisis de sangre de 3.556 adultos de Reino Unido.

Con esa información, los investigadores compararon la participación en actividades artísticas y culturales con los cambios químicos en el ADN que influyen en el envejecimiento biológico sin alterar el código genético.

Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación. Foto: referencial.

Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según el estudio

Al analizar los datos, los investigadores vieron que quienes participaban en actividades artísticas y culturales con mayor frecuencia y variedad parecían tener un ritmo de envejecimiento más lento y una edad biológica más joven .

Si bien, reconocen que la genética es un elemento fundamental que puede incidir, identificaron que las personas que realizaban alguna actividad de este tipo al menos una vez a la semana parecían envejecer un 4% más lento , en comparación a quienes raramente lo hacían.

“Las actividades artísticas y culturales (ACEng, por sus siglas en inglés) y la actividad física (PA) se relacionaron con un envejecimiento epigenético más lento en los relojes biológicos PhenoAge, DunedinPoAm y DunedinPACE (...) con tamaños del efecto comparables entre ACEng y PA”.

“Se encontró evidencia consistente en diferentes medidas de participación, incluyendo la diversidad y la frecuencia para ACEng, así como la frecuencia, la diversidad y la actividad para PA”, escribieron los autores.

Precisaron que estos resultados fueron generalmente más fuertes entre los adultos de mediana edad y los mayores de 40 años.

Los autores afirmaron que el análisis consideró factores que podían sesgar los resultados, tales como el índice de masa corporal, el tabaquismo, el nivel educativo y los ingresos, entre otros.

La investigadora en estadística y epidemiología del University College London, Feifei Bu, una de las autoras del estudio, dijo en declaraciones reunidas por Deutsche Welle: “(Nuestro trabajo) aporta la primera evidencia de que la participación en actividades artísticas y culturales está relacionada con un ritmo más lento de envejecimiento biológico”.

Enfatizó que distintas investigaciones previas han concluido que estas actividades “reducen el estrés, disminuyen la inflamación y mejoran el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tal y como se sabe que hace el ejercicio físico” .

El estudio desarrollado por Bu y sus colegas sugiere que participar en actividades artísticas y culturales diversas también puede generar beneficios, ya que aportan diferentes “ingredientes” que favorecen a la salud, tales como estimulación física, cognitiva, emocional y social .

Sostienen que sus hallazgos posicionan a este tipo de actividades como un factor que posiblemente contribuye al envejecimiento saludable a nivel biológico y respaldan la importancia de su inclusión en las estrategias de salud pública.