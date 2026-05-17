Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según una investigación
Los autores sostienen que sus hallazgos posicionan a este tipo de actividades como un factor que posiblemente contribuye al envejecimiento saludable a nivel biológico y respaldan la importancia de su inclusión en las estrategias de salud pública.
Múltiples investigaciones científicas han relacionado factores como el ejercicio con una mayor probabilidad de retrasar el envejecimiento.
Ahora, un nuevo estudio publicado a principios de mayo en la revista Innovation In Aging concluyó que participar regularmente en actividades artísticas y culturales también puede presentar beneficios.
Esto incluye desde hábitos como leer y escuchar música hasta ver películas en el cine y visitar museos, por mencionar algunos ejemplos.
El reciente trabajo fue dirigido por investigadores del University College London y consideró las respuestas a una encuesta y los datos de análisis de sangre de 3.556 adultos de Reino Unido.
Con esa información, los investigadores compararon la participación en actividades artísticas y culturales con los cambios químicos en el ADN que influyen en el envejecimiento biológico sin alterar el código genético.
Cómo las actividades artísticas y culturales pueden retrasar el envejecimiento, según el estudio
Al analizar los datos, los investigadores vieron que quienes participaban en actividades artísticas y culturales con mayor frecuencia y variedad parecían tener un ritmo de envejecimiento más lento y una edad biológica más joven.
Si bien, reconocen que la genética es un elemento fundamental que puede incidir, identificaron que las personas que realizaban alguna actividad de este tipo al menos una vez a la semana parecían envejecer un 4% más lento, en comparación a quienes raramente lo hacían.
“Las actividades artísticas y culturales (ACEng, por sus siglas en inglés) y la actividad física (PA) se relacionaron con un envejecimiento epigenético más lento en los relojes biológicos PhenoAge, DunedinPoAm y DunedinPACE (...) con tamaños del efecto comparables entre ACEng y PA”.
“Se encontró evidencia consistente en diferentes medidas de participación, incluyendo la diversidad y la frecuencia para ACEng, así como la frecuencia, la diversidad y la actividad para PA”, escribieron los autores.
Precisaron que estos resultados fueron generalmente más fuertes entre los adultos de mediana edad y los mayores de 40 años.
Los autores afirmaron que el análisis consideró factores que podían sesgar los resultados, tales como el índice de masa corporal, el tabaquismo, el nivel educativo y los ingresos, entre otros.
La investigadora en estadística y epidemiología del University College London, Feifei Bu, una de las autoras del estudio, dijo en declaraciones reunidas por Deutsche Welle: “(Nuestro trabajo) aporta la primera evidencia de que la participación en actividades artísticas y culturales está relacionada con un ritmo más lento de envejecimiento biológico”.
Enfatizó que distintas investigaciones previas han concluido que estas actividades “reducen el estrés, disminuyen la inflamación y mejoran el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tal y como se sabe que hace el ejercicio físico”.
El estudio desarrollado por Bu y sus colegas sugiere que participar en actividades artísticas y culturales diversas también puede generar beneficios, ya que aportan diferentes “ingredientes” que favorecen a la salud, tales como estimulación física, cognitiva, emocional y social.
Sostienen que sus hallazgos posicionan a este tipo de actividades como un factor que posiblemente contribuye al envejecimiento saludable a nivel biológico y respaldan la importancia de su inclusión en las estrategias de salud pública.
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