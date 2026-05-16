Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Se retoman los partidos de la Liga de Primera, donde Deportes Limache recibe la visita de Universidad Católica por la Fecha 12.

Los locales vienen de empatar a 2 con Audax Italiano en la jornada anterior del campeonato, mientras que los Cruzados perdieron el clásico universitario por la cuenta mínima ante la U. de Chile.

Además, la Franja también viene de empatar a 1 con Ñublense por la Copa de La Liga e igualar sin goles con Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Cuándo juega Deportes Limache vs. UC

El partido de Deportes Limache contra la Universidad Católica es este sábado 16 de mayo, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota para este compromiso.

Dónde ver a Deportes Limache vs. UC

El partido de Deportes Limache contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.