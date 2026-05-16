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    Delegación de Olimpiadas Especiales aprueba avances de los Juegos Mundiales en Chile

    El organismo internacional se reunió con las principales autoridades nacionales para certificar los progresos de la cita de 2027.

    Por 
    El Deportivo
    El Presidente Kast junto a la delegación de Olimpiadas Especiales.

    Delegaciones de Special Olympics International (SOI) y Olimpiadas Especiales Latinoamérica (SOLA), junto con los atletas de Olimpiadas Especiales Chile (OE Chile) y el Comité Organizador Local (COL), estuvieron trabajando en Santiago durante toda esta semana, para avanzar sustancialmente en el camino hacia los siguientes Juegos Mundiales Olimpiadas Especiales, uno de los eventos deportivos más grandes del planeta y el más importante en cuanto a inclusión de discapacidad intelectual y del desarrollo, que se realizará por primera vez en el hemisferio sur, y en el que participarán más de seis mil atletas de 170 países.

    Las actividades consideraron diversas reuniones de coordinación entre todas las áreas, recorridos por las instalaciones deportivas en las que se desarrollarán las competencias, y una visita al Palacio de La Moneda en la que el Presidente de la República, José Antonio Kast, y la Primera Dama, María Pía Adriasola, recibieron a representantes de los Juegos que se desarrollarán en Chile entre el 16 y el 24 de octubre del próximo año.

    La ministra del Deporte, Natalia Duco, quien tuvo una activa participación en todas las instancias de la semana, afirmó que “Santiago 2027 es una oportunidad que estamos tomando con mucha responsabilidad y mucho amor. Podemos marcar un antes y un después en las políticas públicas y en el deporte chileno, en cuanto a integrar y en cuanto a transformar, a través del deporte, una realidad de la que tenemos que hacernos cargo como Gobierno”.

    Tras la visita del Comité de Coordinación al Parque Estadio Nacional, donde se desarrollarán la mayoría de los 23 deportes del evento, el Jefe de Deportes y Competiciones de Special Olympics International, Lou Lauria, destacó que “esta configuración, un complejo olímpico compacto con el estadio, el centro acuático, las pistas de atletismo y el campo de fútbol, ​​es justo lo que necesitamos. Es perfecto para atraer al público, para que todos vivan la experiencia y disfruten de diferentes deportes. Es ideal para nosotros, ¡así que estamos muy entusiasmados!”

    Rodrigo Gardella, director ejecutivo del COL, explicó que “este es el evento deportivo inclusivo más grande del mundo y creo que va a generar un cambio cultural en torno a la discapacidad intelectual, que está muchas veces invisibilizada. Tenemos un plan de legado muy robusto para intentar generar una transformación al respecto en Chile, Latinoamérica y el mundo”.

    Visibilización

    La presidenta del COL, Carolina Picasso, reforzó que “el encuentro es lo que genera el cambio. Lamentablemente, cuando las personas no están visibilizadas, es muy difícil hacer políticas públicas, y justamente lo que buscamos en este camino rumbo a los Juegos es que no sean el hito final, sino un hito importante para seguir construyendo un camino mucho más inclusivo, más justo y que brinde dignidad a todas las personas”.

    Mientras que Claudia Echeverry, presidenta regional y directora general de SOLA, sostuvo: “Buscamos que en América Latina se cambie la mirada acerca del potencial que tienen las personas con discapacidad. Que podamos asegurar transformaciones en los sistemas de educación, de salud, asegurar que las personas con discapacidad intelectual y sus familias tengan espacios de inclusión real en sus comunidades”.

    Teresita Lira, una de las atletas líderes de OE Chile, reveló cómo ha sido el proceso: “Nos estamos preparando día a día, trabajando duro para incrementar la fuerza por lo que nos apasiona”, mientras que el también atleta líder Martín Soto explicó que “ser parte de Olimpiadas Especiales es formar parte de una familia en la que puedo ser yo mismo, donde me han dado herramientas para mejorar como persona, ser más autónomo, confiar en mí y creer que soy deportista de Chile”.

    Más sobre:Olimpiadas EspecialesJuegos MundialesMindepJosé Antonio KastCarolina Picasso

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