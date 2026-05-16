Una investigación publicada a principios de este año en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring concluyó que hablar dos idiomas se relaciona con un menor riesgo de Alzheimer , pero con ciertas diferencias en los efectos dependiendo del sexo biológico .

Los autores se centraron en estudiar la relación entre el sexo biológico, considerado un factor de riesgo para la enfermedad, y el bilingüismo. El trabajo incluyó los efectos e interacciones de factores sociales, lingüísticos y endocrinológicos en la salud cognitiva.

El estudio fue realizado en Canadá y se basó en un análisis de datos de 335 adultos mayores con deterioro cognitivo leve y 170 pacientes con enfermedad de Alzheimer.

La investigadora asociada de Neurociencia en la Universidad de Toronto, Noelia Calvo, escribió un artículo para el medio académico The Conversation, en el que se refirió a los hallazgos que encontró con sus colegas.

Comentó que estudios previos han sugerido que el bilingüismo podría ser un posible factor protector contra la enfermedad.

Sin embargo, precisó: “Si bien el bilingüismo puede ser una pieza clave, otros factores cognitivos o biológicos también influyen en la salud cerebral”.

“La memoria verbal —la capacidad de recordar palabras— se ha relacionado con la resiliencia cognitiva. La presencia de hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona, presentes tanto en hombres como en mujeres, también puede influir en el envejecimiento cerebral”.

Según Calvo, una de las autoras del estudio, la relación entre esos tres factores —bilingüismo, memoria verbal y hormonas sexuales— no se había estudiado previamente.

“Descubrimos que el bilingüismo puede interactuar con la memoria verbal y las hormonas sexuales para influir en el riesgo de demencia de maneras inesperadas” , aseguró.

Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio. Foto: referencial.

Qué dice el estudio sobre la relación entre el bilingüismo, el sexo biológico y el riesgo de Alzheimer

Los investigadores vieron a nivel general, independiente del sexo biológico, que los participantes bilingües obtuvieron puntuaciones más altas en un índice que crearon para el estudio, el cual consideró hormonas sexuales, memoria verbal, dominio de dos idiomas, nivel educativo, edad y estatus migratorio.

Calvo explicó que cada aumento de una unidad en el índice de resiliencia se asoció con una reducción significativa en la probabilidad de patología relacionada con la demencia, como el Alzheimer .

“Las puntuaciones más altas en el índice de resiliencia también se vincularon con un mejor desempeño en herramientas de diagnóstico clínico como la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), así como con niveles más bajos de marcadores clave asociados con la neurodegeneración y la activación glial, un proceso en el que las células de soporte del cerebro se vuelven reactivas en respuesta a lesiones o enfermedades”.

Sin embargo, aunque los participantes bilingües tuvieron puntuaciones más altas a nivel general, los investigadores vieron “diferencias notables en cómo se manifestaron estos efectos según el sexo biológico” , escribió Calvo.

“Cabría esperar que las mujeres bilingües estuvieran especialmente protegidas, ya que cuentan con el beneficio del bilingüismo y una sólida memoria verbal”, dijo haciendo referencia a los hallazgos de investigaciones previas, publicadas en revistas científicas como Neurology y Journal of Alzheimer’s Disease.

No obstante, agregó: “Sorprendentemente, nuestro estudio halló lo contrario. Los hombres bilingües mostraron una mayor protección cerebral ”.

“Nuestros hallazgos sugieren que una combinación de dos factores podría explicar la mejora de la memoria verbal y la resiliencia cognitiva en hombres mayores: la aromatización —la conversión de testosterona en estradiol— y la experiencia bilingüe”.

La neurocientífica planteó que, “en personas con deterioro cognitivo leve, los niveles más altos de estradiol producidos por la aromatización, junto con el bilingüismo, podrían actuar sinérgicamente para proteger la memoria verbal, lo que haría que los hombres bilingües mayores fueran más resistentes al deterioro cognitivo y a las patologías neurodegenerativas”.

“En general, nuestro estudio sugiere que los hombres bilingües podrían tener mayor resiliencia a la neuropatología y que las hormonas sexuales podrían influir en el riesgo de demencia en las mujeres mayores ”.