Una investigación científica publicada en la revista Nature Medicine a mediados de febrero concluyó que se pueden utilizar análisis de sangre para construir un “reloj” para la enfermedad de Alzheimer , el cual podría predecir cuándo se desarrollarán los síntomas .

Aunque las muestras de sangre pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad, el estudio refleja cómo este tipo de pruebas podrían tener un rol más importante en la prevención y en los tratamientos, según sostienen los autores.

Los investigadores crearon un modelo que podría usar los resultados de los análisis de sangre para pronosticar la aparición de los síntomas en un plazo de tres a cuatro años .

Y aunque reconocen que todavía no es lo suficientemente preciso como para predecir la trayectoria de un paciente, afirman que podría utilizarse para determinar qué pacientes se beneficiarían si se desarrollan medicamentos para tratar la enfermedad antes de que se presenten los síntomas.

La especialista en demencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Suzanne Schindler, quien ayudó a dirigir el estudio, declaró al Washington Post que el uso de análisis de sangre para identificar a las personas con probabilidad de desarrollar síntomas a corto plazo podría ofrecer una manera más rápida y eficiente de encontrar tratamientos prometedores .

Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según la investigación

Los autores de la investigación publicada en Nature Medicine se centraron en una proteína llamada p-tau217, un biomarcador en sangre que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en etapas iniciales.

En su estudio, revisaron los niveles de esta proteína a lo largo del tiempo en participantes de dos bases de datos de larga duración sobre el Alzheimer.

Al hacer sus análisis, vieron que las personas con niveles más altos en sangre desarrollaban síntomas más rápidamente .

Junto con ello, vieron que cuando los niveles de esta proteína comenzaron a aumentar en personas de 60 años, los síntomas tardaron dos décadas en desarrollarse. A los 80 años, tardaron 11 años en promedio.

Los investigadores consideran su investigación como un primer paso en esta dirección y esperan que otros equipos de trabajo la utilicen para mejorar el modelo que desarrollaron .

De la misma manera, presumen que podrían utilizarse otros marcadores de Alzheimer para perfeccionar sus predicciones.

Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.