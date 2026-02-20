SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Aunque las muestras de sangre pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad, la investigación refleja cómo este tipo de pruebas podrían tener un rol más importante en la prevención y en los tratamientos, según sostienen los autores.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Una investigación científica publicada en la revista Nature Medicine a mediados de febrero concluyó que se pueden utilizar análisis de sangre para construir un “reloj” para la enfermedad de Alzheimer, el cual podría predecir cuándo se desarrollarán los síntomas.

    Aunque las muestras de sangre pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad, el estudio refleja cómo este tipo de pruebas podrían tener un rol más importante en la prevención y en los tratamientos, según sostienen los autores.

    Los investigadores crearon un modelo que podría usar los resultados de los análisis de sangre para pronosticar la aparición de los síntomas en un plazo de tres a cuatro años.

    Y aunque reconocen que todavía no es lo suficientemente preciso como para predecir la trayectoria de un paciente, afirman que podría utilizarse para determinar qué pacientes se beneficiarían si se desarrollan medicamentos para tratar la enfermedad antes de que se presenten los síntomas.

    La especialista en demencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Suzanne Schindler, quien ayudó a dirigir el estudio, declaró al Washington Post que el uso de análisis de sangre para identificar a las personas con probabilidad de desarrollar síntomas a corto plazo podría ofrecer una manera más rápida y eficiente de encontrar tratamientos prometedores.

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio. Foto: referencial.

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según la investigación

    Los autores de la investigación publicada en Nature Medicine se centraron en una proteína llamada p-tau217, un biomarcador en sangre que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en etapas iniciales.

    En su estudio, revisaron los niveles de esta proteína a lo largo del tiempo en participantes de dos bases de datos de larga duración sobre el Alzheimer.

    Al hacer sus análisis, vieron que las personas con niveles más altos en sangre desarrollaban síntomas más rápidamente.

    Junto con ello, vieron que cuando los niveles de esta proteína comenzaron a aumentar en personas de 60 años, los síntomas tardaron dos décadas en desarrollarse. A los 80 años, tardaron 11 años en promedio.

    Los investigadores consideran su investigación como un primer paso en esta dirección y esperan que otros equipos de trabajo la utilicen para mejorar el modelo que desarrollaron.

    De la misma manera, presumen que podrían utilizarse otros marcadores de Alzheimer para perfeccionar sus predicciones.

    Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludAlzheimerEnfermedad de AlzheimerEnfermedadesMedicinaDemenciap-tau217La Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orrego por requerimiento de UDI y republicanos ante el Tricel para destituirlo: “Si quieren ocupar el cargo, que sea por elecciones”

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

    “Durante el día se reabriría la ruta”: alcalde de Renca informa que no hay daño estructural en el lugar de la explosión

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”

    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    Lo más leído

    1.
    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    2.
    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    3.
    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    4.
    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    5.
    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio
    Chile

    Alerta de incendio al interior de Convento Sagrado Corazón en Ñuñoa: afecta a dos pisos del edificio

    “Durante el día se reabriría la ruta”: alcalde de Renca informa que no hay daño estructural en el lugar de la explosión

    Investigan nuevo secuestro en la capital: captores exigen 100 millones de pesos para liberar a mujer

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”
    Negocios

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal: “Nosotros recibimos un déficit que era el doble que este”

    Anglo American se desacopla de su próximo socio Teck y aumenta sus pérdidas en 2025

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Stephanie Joffroy se queda en los octavos de final del Skicross femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    Stephanie Joffroy se queda en los octavos de final del Skicross femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno

    La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 ediciones de dominio en la Uruguay Cup

    La escandalosa acusación de un ex top 40: “Los sistemas del tenis están corruptos”

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas
    Mundo

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?