Dimite la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por motivos personales

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha presentado este viernes su dimisión al presidente Donald Trump, una decisión tomada por motivos personales después de que a su marido le detectasen un tipo de cáncer de huesos.

“A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de huesos”, ha explicado en una carta de renuncia publicada en redes sociales en la que ha agradecido a Trump que haya depositado su confianza en ella durante el último año y medio al frente de la oficina de Inteligencia.

I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half.



Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 22, 2026

Gabbard ha afirmado que debe apartarse del cargo para estar al lado de su esposo y “apoyarle de forma plena en esta batalla”. “Estoy totalmente comprometida a garantizar una transición fluida y completa en las próximas semanas”, ha indicado.

Se espera que el último día de Gabbard -que fue nombrada en febrero de 2025 tras obtener el visto bueno del Senado estadounidense- sea el próximo 30 de junio.

El inquilino de la Casa Blanca no ha tardado en reaccionar y ha afirmado en un mensaje en redes sociales que Gabbard ha hecho una “excepcional labor”. “Su querido esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma rara de cáncer de huesos, y ella, con toda razón, desea estar a su lado, ayudándole a recuperarse mientras luchan juntos contra esta dura enfermedad”, ha indicado.

Unfortunately, after having done a great job, Tulsi Gabbard will be leaving the Administration on June 30th. Her wonderful husband, Abraham, has been recently diagnosed with a rare form of bone cancer, and she, rightfully, wants to be with him, bringing him back to good health as… pic.twitter.com/yUcV1UnU27 — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 22, 2026

Trump ha asegurado que “pronto estará mejor”. “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos. “Su muy respetado director adjunto principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional”, ha agregado.

La dimisión se produce tras la renuncia del que fuera director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, por discrepancias con la Administración de Donald Trump debido a la guerra de Irán, un conflicto que no veía justificado y que achacó a “la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos”.