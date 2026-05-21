TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile
La firma china desplegó sus últimas innovaciones enfocadas en entretenimiento, diseño, gaming, climatización eficiente y línea blanca, consolidando su evolución hacia experiencias más inmersivas dentro del hogar.
TCL Electronics realizó una nueva edición de TCL Experience 2026, evento donde la compañía presentó en Chile su nueva generación de tecnologías enfocadas en entretenimiento, diseño, gaming, climatización y bienestar.
La experiencia reunió distintas categorías de productos, incluyendo televisores, monitores, tablets, línea blanca y aire acondicionado, mostrando cómo la tecnología está evolucionando hacia experiencias cada vez más inmersivas y funcionales dentro del hogar.
SQD-Mini LED: más precisión de color y contraste
Uno de los principales focos del evento fue el televisor con tecnología SQD-Mini LED, una nueva generación de pantallas desarrollada por TCL que busca mejorar brillo, contraste y precisión de color.
A diferencia de los televisores LED tradicionales, esta tecnología “utiliza miles de mini luces LED independientes para controlar la iluminación con mucha más precisión, permitiendo negros más profundos, blancos más intensos e imágenes más realistas”, según la firma.
Durante la experiencia, la marca presentó modelos como el TCL X11L, capaz de alcanzar hasta 20.000 zonas de dimming -pequeños bloques de luz detrás de la pantalla que se encienden o apagan de forma totalmente independiente- y hasta 10.000 nits de brillo.
ART TV: televisión integrada al diseño de interiores
La firma china también presentó su nueva generación de ART TV, una categoría de televisores diseñada para integrarse visualmente a los espacios interiores, como salas de estar o livings, emulando parte de la decoración del hogar.
El modelo TCL A400 Pro destaca por su diseño ultra slim de 39,9 mm, pantalla mate antirreflejos y montaje flush-to-wall, que permite instalar el televisor completamente pegado a la pared como si fuera un cuadro.
Además, incorpora tecnología QD-Mini LED, sistema de audio ONKYO Hi-Fi y una galería gratuita integrada con más de 80 obras de arte digitales.
Gaming de alta velocidad y baja latencia
En el área gamer, TCL exhibió televisores y monitores con tecnología QD-Mini LED enfocados en gaming competitivo y experiencias audiovisuales inmersivas.
La marca presentó tecnologías como 4K 144Hz, HDMI 2.1 y FreeSync Premium, desarrolladas para entregar movimientos más fluidos, reducir retrasos entre el control y la pantalla y mejorar la velocidad de respuesta durante videojuegos.
La experiencia incluyó estaciones con PlayStation 5, simuladores de conducción y setups PC gaming para demostrar fluidez y velocidad en tiempo real.
Climatización, eficiencia y “bienestar” visual
Otra de las zonas relevantes del evento estuvo enfocada en climatización y eficiencia energética. TCL presentó tecnologías como FreshIN 3.0, Breeze IN y Save IN, desarrolladas para mejorar calidad del aire interior, confort y ahorro energético dentro del hogar.
Algunos equipos incorporan filtros HEPA y sistemas Inverter, una tecnología que regula automáticamente el funcionamiento del aire acondicionado para consumir menos energía y mantener temperaturas más estables.
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, este tipo de sistemas puede consumir entre 20% y 60% menos energía frente a sistemas de calefacción tradicionales.
La experiencia también incluyó una muestra de línea blanca y tablets NXTPAPER, una tecnología desarrollada por TCL para ofrecer una experiencia visual más cómoda y similar al papel. A diferencia de las pantallas tradicionales, NXTPAPER incorpora superficies antirreflejo y sistemas de reducción de luz azul para disminuir la fatiga visual durante usos prolongados, especialmente en actividades como lectura, estudio o trabajo.
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