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    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    La firma china desplegó sus últimas innovaciones enfocadas en entretenimiento, diseño, gaming, climatización eficiente y línea blanca, consolidando su evolución hacia experiencias más inmersivas dentro del hogar.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    TCL Electronics realizó una nueva edición de TCL Experience 2026, evento donde la compañía presentó en Chile su nueva generación de tecnologías enfocadas en entretenimiento, diseño, gaming, climatización y bienestar.

    La experiencia reunió distintas categorías de productos, incluyendo televisores, monitores, tablets, línea blanca y aire acondicionado, mostrando cómo la tecnología está evolucionando hacia experiencias cada vez más inmersivas y funcionales dentro del hogar.

    SQD-Mini LED: más precisión de color y contraste

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Uno de los principales focos del evento fue el televisor con tecnología SQD-Mini LED, una nueva generación de pantallas desarrollada por TCL que busca mejorar brillo, contraste y precisión de color.

    A diferencia de los televisores LED tradicionales, esta tecnología “utiliza miles de mini luces LED independientes para controlar la iluminación con mucha más precisión, permitiendo negros más profundos, blancos más intensos e imágenes más realistas”, según la firma.

    Durante la experiencia, la marca presentó modelos como el TCL X11L, capaz de alcanzar hasta 20.000 zonas de dimming -pequeños bloques de luz detrás de la pantalla que se encienden o apagan de forma totalmente independiente- y hasta 10.000 nits de brillo.

    ART TV: televisión integrada al diseño de interiores

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    La firma china también presentó su nueva generación de ART TV, una categoría de televisores diseñada para integrarse visualmente a los espacios interiores, como salas de estar o livings, emulando parte de la decoración del hogar.

    El modelo TCL A400 Pro destaca por su diseño ultra slim de 39,9 mm, pantalla mate antirreflejos y montaje flush-to-wall, que permite instalar el televisor completamente pegado a la pared como si fuera un cuadro.

    Además, incorpora tecnología QD-Mini LED, sistema de audio ONKYO Hi-Fi y una galería gratuita integrada con más de 80 obras de arte digitales.

    Gaming de alta velocidad y baja latencia

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    En el área gamer, TCL exhibió televisores y monitores con tecnología QD-Mini LED enfocados en gaming competitivo y experiencias audiovisuales inmersivas.

    La marca presentó tecnologías como 4K 144Hz, HDMI 2.1 y FreeSync Premium, desarrolladas para entregar movimientos más fluidos, reducir retrasos entre el control y la pantalla y mejorar la velocidad de respuesta durante videojuegos.

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    La experiencia incluyó estaciones con PlayStation 5, simuladores de conducción y setups PC gaming para demostrar fluidez y velocidad en tiempo real.

    Climatización, eficiencia y “bienestar” visual

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Otra de las zonas relevantes del evento estuvo enfocada en climatización y eficiencia energética. TCL presentó tecnologías como FreshIN 3.0, Breeze IN y Save IN, desarrolladas para mejorar calidad del aire interior, confort y ahorro energético dentro del hogar.

    Algunos equipos incorporan filtros HEPA y sistemas Inverter, una tecnología que regula automáticamente el funcionamiento del aire acondicionado para consumir menos energía y mantener temperaturas más estables.

    Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, este tipo de sistemas puede consumir entre 20% y 60% menos energía frente a sistemas de calefacción tradicionales.

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    La experiencia también incluyó una muestra de línea blanca y tablets NXTPAPER, una tecnología desarrollada por TCL para ofrecer una experiencia visual más cómoda y similar al papel. A diferencia de las pantallas tradicionales, NXTPAPER incorpora superficies antirreflejo y sistemas de reducción de luz azul para disminuir la fatiga visual durante usos prolongados, especialmente en actividades como lectura, estudio o trabajo.

    Lee también:

    Más sobre:TCLTecnologíaTCL Experience 2026TCL ElectronicsSQD-Mini LEDTCL X11LTCL A400 ProART TVONKYO Hi-FiQD-Mini LEDTelevisoresPantallasNXTPAPER

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